  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Darbeci Hafter destekçisi BAE'den Türkiye'ye karşı kirli hamle

Darbeci Hafter'in bozguna uğramasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da durumu tersine çevirmek için ABD'de Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri yürütmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 18:01:00 - 2020-06-29 18:02:58
Darbeci Hafter destekçisi BAE'den Türkiye'ye karşı kirli hamle

Darbeci Hafter'in Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında ağır yenilgiler alması sonrası BAE'nin çareyi ABD'de aradığı ortaya çıktı. TRT World’un haberine göre; Hafter destekçisi BAE, Washington'da Libya'daki durumu tersine döndürmek için Türkiye aleyhinde lobi çalışması yürütüyor.

BAE'nin ABD Büyükelçisi Yousef al Otaiba’nın gönderdiği mektupla ABD'nin Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti müdahale etmesi için yetkilileri ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

nur

ALLAH cc KAHHAR ismiyle muamele etsin KATİL ZAYED e
  • Yanıtla

bunyamin erdem

madem bu kadar acik dusmanlik yaparlar ne bekliyoz yemeni de bahane edip kusatalim kim ne diyebilirki zaten bitik devletcik sinek gibi mide bulandiracagina olmasin daha iyi
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı