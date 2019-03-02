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Darbeci Guaido'dan askeri müdahale açıklaması!

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunulması tartışmalarına ilişkin, "Şunu anlamamız lazım, askeri müdahale paket servis, telefon edip çağrılabilen bir şey değil. Ayrıca, hükümet gasbı sona erdiği, geçiş hükümeti kurulduğu ve özgür seçimler yapıldığı müddetçe askeri müdahale arzu edilen bir seçenek değil." dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 08:55
Darbeci Guaido'dan askeri müdahale açıklaması!

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile ülkenin resmi başkanlık konutu Quinta de Olivos'da yaptığı ikili görüşmenin ardından Arjantin Dışişleri Bakanlığında basına açıklamalarda bulundu.

Guaido, Macri ve Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ile yaptığı görüşmenin önemli olduğunu belirterek, "Bu ziyaretler, yalnızca Venezuela'daki hükümet gasbı hakkında konuşmak için değil, aynı zamanda diplomatik kapasitenin artırılması ve demokratik zeminin güçlendirilmesi içindir." şeklinde konuştu.

Çok sayıda Venezuelalıyı kabul ettiği için Arjantin'e teşekkür eden Guaido, "Bugün Venezuela ile Arjantin ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Bu ilişki demokrasiye, özgürlüğe ve insan haklarına dayanıyor. Artık içi para dolu bavullar, Venezuela'yı yıkan yolsuzluk geride kaldı. Artık sağlıklı ilişkiler kurma zamanı." ifadelerini kullandı.

Guaido, Venezuela'daki mücadelenin ideolojiler arasında değil, savaş ve barış, demokrasi ve diktatörlük arasında olduğunu söyledi.

Başkent Caracas'ta gelecek pazartesi yapılması öngörülen karnavalı hatırlatan Guaido, "Direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Karnaval zamanı yaklaşıyor. Bizim için bir gelenek olan bu karnavalı ulusal çapta büyük bir protestoya dönüştüreceğiz." dedi.

"Askeri müdahale paket servis değil"

Guaido, ülkesine yönelik askeri müdahaleye ilişkin kendisine sorulan bir soruya, "Şunu anlamamız lazım, askeri müdahale paket servis, telefon edip çağrılabilen bir şey değil. Ayrıca, hükümet gasbı sona erdiği, geçiş hükümeti kurulduğu ve özgür seçimler yapıldığı müddetçe askeri müdahale arzu edilen bir seçenek değil. Bu kimsenin istemediği en son seçenektir." şeklinde cevap verdi.

Venezuela'ya ne zaman döneceğine dair net bir açıklamada bulunmayan Guaido, Arjantin'den sonra Ekvador'u ve bölgede birkaç ülkeyi daha ziyaret edeceğini belirtti.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 08:55
  1. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  2. VENEZUELA

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