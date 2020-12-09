  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Darbeci generalin emir subayı hakkındaki soruşturma tamamlandı
Aktüel

Darbeci generalin emir subayı hakkındaki soruşturma tamamlandı

Genelkurmay çatı davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski korgeneral İlhan Talu'nun emir subayı Hayati İren hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:06:07 -
Darbeci generalin emir subayı hakkındaki soruşturma tamamlandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davasında müebbet hapis cezasına mahkum edilen eski korgeneral İlhan Talu'nun emir subayı Hayati İren hakkında, "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 12 Kasım'da tutuklanan İren'in soruşturması tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Turgay'ın hazırladığı iddianamede, İren'in FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Hakkında FETÖ'den işlem yapılan bazı isimlerle para transferlerinin olduğu aktarılan İren'in, Bank Asya'da hesabının bulunmadığı ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

İfadesinde, sabit telefonlardan kendisini arayanların birlikte görev yaptığı askerler olduğunu iddia eden İren, FETÖ ile bağlantısının olmadığını savundu.

İren, FETÖ'den işlem gören kişilere gönderdiği paraların ise basit borç alışverişi olduğunu ileri sürdü.

İren'in örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hayati İren, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan medyası duyurdu: Türkler test etti, gizlecekler
Dünya

Yunan medyası duyurdu: Türkler test etti, gizlecekler

Türkiye'nin F-16 Uçağı Elektronik Harp Podu (EHPOD) Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Yunan basınında gündeme oturdu.
ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...
Dünya

ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde S-400 hava savunma sistemlerini yok etmek için tatbikatlara başladığı öğrenildi.
Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e
Dünya

Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak için tasarlanan bir 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay