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Dünya Darbe yapılan ülkede asker halka ateş açtı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Darbe yapılan ülkede asker halka ateş açtı: Çok sayıda ölü var

Myanmar'da ordu, darbeye karşı protesto gösterisi gerçekleştiren halka ateş açtı. Olayda 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 09:26:00 -
Darbe yapılan ülkede asker halka ateş açtı: Çok sayıda ölü var

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde askerler, uyarılara rağmen protestolara devam eden göstericilere ateş açtı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda en az 20 sivil öldürüldü. Askerlerin cesetleri ilçedeki bir Budist tapınağına topladığı bildirildi.

Aktivist Keren Khin, "Yerel medya şimdiye kadar 20 can kaybını doğruladı fakat bölgede irtibat kurduğumuz siviller en az 60 kişinin öldüğünü öne sürüyor. Çatışmaların gece yarısına kadar devam ettiği ve öldürülen sivillerin cesedinin askeri araçlara saklandığına dair duyumlarımız var." dedi.

Khin, ordunun sivillere karşı ağır mühimmat kullandığını belirterek, "İlçedeki binlerce vatandaş evlerini terk etti. Bago genelinde de çok sayıda kişinin evini terk etmek üzere olduğu bilgisini aldık." şeklinde konuştu.

Ölü sayısının gün içinde artabileceğini dile getiren Khin, "Etnik silahlı grupların orduya karşı harekete geçmesi ve protestocuların silahlanması karşısında cunta iyice köşeye sıkıştı. Bu yüzden mümkün olduğunca şiddeti artırarak protestocuları bastırmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

789

allahımdan dilerim mayanmar yerle bir olsun amin
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Vedad

Alma garib ahını, çıkar aheste aheste. Kurban olduğum Alemlerin Rabbım Allah'ım perişan etsin bu alçak kanlı katil budistleri. Arıkanlı müslümanların intikamını al Allah’ım.
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