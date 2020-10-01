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Siyaset “Darbe ürünü Anayasa Mahkemesi maya yatırılmalı”
Siyaset

“Darbe ürünü Anayasa Mahkemesi maya yatırılmalı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den flaş Anayasa Mahkemesi (AYM) çıkışı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:06:00 -
“Darbe ürünü Anayasa Mahkemesi maya yatırılmalı”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve AYM’ye ilişkin açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti: “Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır. Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır. Parlamenter sistemin oluşturduğu kurumların yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz bir zarurettir.

Divan-ı Ali gücümüze güç katacaktır

Ahlaki ve siyasi bir uzlaşmayla 1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı, zulüm olan yargılamaların tüm sonuçlarının yok sayıldığı bir dönemde, Anayasa Mahkemesi de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmalıdır. Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle çelişmeyecek demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir ‘Yüce Mahkeme’, deyim yerindeyse bir ‘Divan-ı Ali’ kurulması, Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.”

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