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Gündem

Darbe tehditli bildiri ile ilgili Başsavcılık harekete geçti!

103 vesayet yanlısı emekli amiralin devlete parmak sallama cüretinde bulunduğu skandal darbe imalı bildirisi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 11:09:00 - 2021-04-04 11:12:53
Darbe tehditli bildiri ile ilgili Başsavcılık harekete geçti!

103 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alın bildiri yayımladı. "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadelerine yer verilen bildiride, darbe iması dikkat çekti.

Soruşturma açıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

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