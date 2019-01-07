Darbe tehdidine karşı kötü gün dostu Erdoğan'dan Maduroya destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. İki lider, Türkiye ve Venezuela arasındaki iş birliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 10 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine davetinden dolayı teşekkür etti.

Program yoğunluğu nedeniyle davete icabet edemeyeceğini bildiren Erdoğan, yemin merasiminde Türkiye'yi temsil için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirdiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, Venezuela'nın istikrar, huzur ve refahına önem verdiğini de kaydetti.

Venezuela’da 10 Ocak’ta yemin ederek ikinci başkanlık dönemine başlayacak Nicolas Maduro yönetimi darbe tehdidi altında. ABD’nin organize ettiği, başta Brezilya olmak üzere Kolombiya ve Peru’nun desteğiyle “gayri meşru” ilan edilen Maduro’ya karşı muhalefetin kontrol ettiği Ulusal Meclis’ten de darbe çağrısı geldi.

Kaynak: Yenişafak