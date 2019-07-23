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Darbe Sisi hükümeti rahatsız oldu! Mahrez hakkında suç duyurusu

Mısırlı avukat Semir Sabri, ülkesinde oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Riyad Mahrez hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın gerekçesi olarak Mahrez'in kupa töreninde Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli ile Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Sabri'yle kasten tokalaşmaması gösterildi.

23 Temmuz 2019 Salı 12:00

Mısır Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Sabri, Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'in kupa töreninde Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli ile Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Sabri ile kasten tokalaşmayarak onlara hakaret ettiğini öne sürdü.

Mısır Ceza Kanunu'nun 98’inci maddesine göre söz konusu tutumun, aşağılama ve hakaret anlamına geldiğini kaydeden avukat, Mahrez'in Mısır'a girişinin engellenmesini talep etti.

Mısır’da yayın yapan Eş-Şuruk Gazetesi'ne konuşan Sabri, "Mahrez'in hareketinin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Mısırla ilgili planları çerçevesinde ve kasıtlı olarak yapıldığı" iddiasında bulundu.

Darbeci Sisi hükümetine yakınlığıyla bilinen Sabri, konunun takipçisi olacağını ve Cezayirli futbolcunun Mısır'a girişinin engellenmesi için mümkün olan tüm yasal yöntemlere başvuracağını da ekledi.

Cezayir, geçen cuma akşamı Mısır'ın başkenti Kahire’de oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal'i Baghdad Bounedjah’ın golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde Cezayirli kaptan Mahrez, diğer yetkililer ile tokalaşmış ancak Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli’ye sıra geldiğinde durmuş ve tokalaşmadan geri dönmüştü.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:00
  1. Mısır
  2. Darbeci Sisi
  3. Riyad Mahrez

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