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Darbe sanığı yarbaydan flaş ifadeler: O ben değilim!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı planını düzenleyen 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

11 Eylül 2018 Salı 22:39
Darbe sanığı yarbaydan flaş ifadeler: O ben değilim!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski yarbay Serkan Sağ, olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığında plan subayı olarak görev yaptığını bildirdi.

Mesaisine devam ettiği sırada koridordandan bağırışma sesleri duyup odasından çıktığını belirten Sağ, koridorda karşıladığı bir kişinin "Dışarı çıkmayın." dediğini iddia etti.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Sağ, odasındaki televizyondan haberleri izlediğini ancak yaşananlara bir anlam veremediğini, ilerleyen saatlerde dışarıdan gelen silah sesleri üzerine sabaha kadar odasında kaldığını savundu.

Karargahtaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde silahlı ve çelik yelekli görüldüğü belirtilen sanık eski yarbay Sağ, "15 Temmuz gecesi, Merasim Sokak benzeri bir terör saldırısı olduğunu düşündüm. Bulunduğum odayı terk etmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim." iddiasında bulundu.

Genelkurmaydaki güvenlik kamera kayıtlarının delil olamayacağını ileri süren Sağ, idari tahkikat ve bilirkişi raporlarında silahlı ve teçhizatlı olarak görüldüğü fotoğrafların da kendisine ait olmadığını ifade etti.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Darbe girişiminin yaşandığı gece kimseden yasadışı emir almadığını ve kimseye emir vermediğini savunan Sağ, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 22:39
  1. Ankara
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  3. FETÖcü
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