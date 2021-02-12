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Siyaset Darbe mi desem, yolsuzluk mu? Ali Babacan iyice sıkıştı!
Siyaset

Darbe mi desem, yolsuzluk mu? Ali Babacan iyice sıkıştı!

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'ye konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 17-25 Aralık operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:56:00 - 2021-02-12 14:58:00
Darbe mi desem, yolsuzluk mu? Ali Babacan iyice sıkıştı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nevşin Mengü'ye konuştu. 17-25 Aralık operasyonları için 'mini bir darbe' değerlendirmesi yapan Babacan, "İşin yolsuzluk boyutu var mı? Oralara da bakılması gerekir. Benim bildiğim bir şey var devlet arşivinden hiçbir şey kaybolmuyor." diyerek de yaşadığı kafa karışıklığını gözler önüne serdi.

'AKP bizden çekiniyor'

17-25 Aralık soruşturmalarının yeniden başlatılabileceğini söyleyen Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEVA Partisi'ni yakından takip ettiğini öne sürerek 'Uykuları kaçıyor' iddiasında bulundu:

"Bizi çok yakından izliyorlar ve gerçekten uykularının kaçtığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korkmuyoruz. Asıl AKP DEVA Partisi'nden çekiniyor."

'Yeni anayasa çalışmasını gerçekçi bulmuyoruz'

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Babacan, "Acil olan sistem değişikliği. Böyle bir zihniyetle başkanlık sistemini ya da parlamenter sistemi konuşsanız ne olur? Anayasa'ya istediğinizi yazın. Zaten uymuyorlar ki." diye konuştu.

'Parti kapatılmasına karşıyız'

HDP'nin kapatılması tartışmalarına da değinen Babacan, "Onlara şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirttik. Siyasetin üzerinde hiçbir örgütün gölgesinin dolaşmaması gerektiğini söyledik. Prensip olarak parti kapatılmasına da karşıyız." ifadelerini kullandı.

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