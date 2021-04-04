Darbe imasında bulunan amirallerden birbiri ardına açıklamalar: Utanmadan mağdur edebiyatı yapıyorlar!

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"Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." açıkça darbe imasında bulunan vesayetçi amirallerden Cem Gürdeniz, Veryansın Tv'ye konuştu.

'Masum' bir beyanmış!

Gürdeniz'in açıklaması şöyle: "Masum anayasal bir fikir beyan hakkından, çok yumuşak yazılmış bir metinden mağduriyet çıkarmak tamamen algı operasyonu. Ömrünü FETÖ ile mücadeleye ve Mavi Vatan çıkarlarını korumaya adamış, bu uğurda hapis yatmış amirallere vicdansız suçlamada bulunmak çok yanlış."

'Belli ki uyku sersemi okumuşlar'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belirlediği bildiriye öncülük eden kişilerden olduğu düşünülen bazı emekli amiraller de açıkça darbe imasında bulunduklarını şu sözlerle inkar etti:

Emekli Koramiral Atilla Kıyat: "103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır."

'Mağdur edebiyatı boşuna'

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: "Amiraller bildirisi üzerinden darbe, vesayet vb ifadelerle mağdur rolünü oynamaya çalışanlara önemli hatırlatma:15 Temmuz’da aranızdan birileri sessizliğinizi korurken, amirallerin bir kısmı fiziki olarak, geri kalanı ruhen darbeye karşı direnmekteydi. Mağdur edebiyatı boşunadır."

'Tek adamlık sisteminde daha kolay olacak'

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner: "Başta ABD olmak üzere Batı Ülkeleri, Türkiye’yi bir şekilde ikna ettikleri takdirde (ki bu tek adamlık/Başkanlık sisteminde daha kolay olacaktır),Karadeniz’de mevcudiyetlerini sınırlayan 1936 Montrö Sözleşmesini kısa devre yapıp,Karadeniz’de istedikleri gibi hareket edeceklerdir."