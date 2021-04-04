  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Darbe imalı ihanet bildirisine CHP'den skandal destek!
Gündem

Darbe imalı ihanet bildirisine CHP'den skandal destek!

103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki yağarken CHP yine kendine yakışanı yaptı ve darbecilere sahip çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ihanet bildirisinin "düşünce özgürlüğü" olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:33:00 -
Darbe imalı ihanet bildirisine CHP'den skandal destek!

104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan, darbe imasında bulunan skandal bildirisine yine CHP sahip çıktı.

Düşünce özgürlüğüymüş?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü?

Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AK Partinin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar montröyle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim.

20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar. "

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki: Siz kimsiniz?
Gündem

Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki: Siz kimsiniz?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 emekli amiralin yazdığı bildiriye tepki gösterdi.
Bildiri yayınlayan emekli amirallere Bakan Soylu'dan tepki
Gündem

Bildiri yayınlayan emekli amirallere Bakan Soylu'dan tepki

103 emekli amiralin imzaladığı bildiriye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi.
Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar
Aktüel

Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar

Erzurum'da damadının, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için evden attığı iddia edilen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek ve sok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay