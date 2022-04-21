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Medya Darbe imalı bildirinin imzacılarından Cem Gürdeniz'den Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisine olay suçlama
Medya

Darbe imalı bildirinin imzacılarından Cem Gürdeniz'den Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisine olay suçlama

Darbe imalı bildiri yayınlayan emekli 104 amiralin arasında bulunan Cem Gürdeniz, Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin başrollerinde yer aldığı Netflix yapımı Yakamoz S-245'le ilgili "Bu kadar kötüsünü görmedim." diyerek dizinin, Türk deniz subayını ve astsubayını küçük düşürdüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 18:40:00 - 2022-04-21 18:47:18
Darbe imalı bildirinin imzacılarından Cem Gürdeniz'den Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisine olay suçlama

Darbe imalı bildiri yayınlayan 104 amiralin arasında bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi’nin yer aldığı Netflix yapımı Yakamoz S-245 dizisini eleştirip suçlamalarda bulundu.

Cem Gürdeniz'den Yakamoz S-245’e eleştiri

Türk toplumunun yapısına aykırı içerikler üreten çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yeni bir Türk yapımı diziyi daha yayın hayatına soktu. Başrollerini Özge Özpirinççi, Kıvanç Tatlıtuğ ve Jerry Hoffmann'ın paylaştığı ve denizaltında bir grup insanın verdiği mücadeleyi anlatan Yakamoz S-245’e emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den eleştiri geldi.

"Bu kadar kötüsünü görmedim"

Gece yarısı darbe imalı bildiri yayınlayan 104 amiralin arasında bulunan Cem Gürdeniz "Bu kadar kötüsünü görmedim." diyerek dizinin Türk deniz subayını ve astsubayını küçük düşürdüğünü ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürdeniz, "Netflix Yakamoz S245 dizisi hakkındaki görüşlerim” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

1- Bugüne kadar yüzlerce denizcilik filmi izledim. Bu kadar kötüsünü görmedim.
2- Dizi şanlı donanmamız ile denizaltıcılığımızı, Türk deniz subayını ve astsubayını küçük düşürüyor.
3- Bu film için Devletten izin alındı mı?"

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Yorumlar

Emin Kartal

Netflix bu her zaman yaptığı işler.Maksat Türkiye ve türk insanımızı kötülemek dünyaya şikayet etmek ve algı oluşturmak. Netflix yasaklanmalı.
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