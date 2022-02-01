Darbe girişiminin ardından cumhurbaşkanından ilk açıklama: Elhamdülillah ben...

Asker tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Embalo, "Elhamdülillah ben iyiyim. Durum hükümetin kontrolü altında. Ben ve hükümetim için endişelenen Gine Bissau halkına ve ülkemizin dışındaki tüm kişilere teşekkür ederim. Yaşasın cumhuriyet. Tanrı, Gine Bissau'yu korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız Jeune Afrique dergisi de Embalo ile yaptığı telefon görüşmesini kaynak göstererek Embalo'nun silahlı çatışmada "çok sayıda ölü" olduğunu söylediğini aktardı.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da, Cumhurbaşkanı Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.

Bunun üzerine Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bunu bir darbe girişimi olduğunu belirterek askere "kışlana dön" çağrısı yapmıştı.