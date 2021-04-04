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Gündem Darbe bildirisine ortak cevap gecikmedi!
Gündem

Darbe bildirisine ortak cevap gecikmedi!

Milli iradeyi hedef alan 103 emekli amiralin skandal darbe bildirisine cevap gecikmedi. Emniyet , İçişleri ve Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize sonuna kadar bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 12:32:00 -
Darbe bildirisine ortak cevap gecikmedi!

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisi sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun resmi Twitter hesaplarından  yapılan paylaşımda "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." denildi.

 

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