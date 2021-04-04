Darbe bildirisine imza atan 103 amirale CHP sahip çıktı

Deniz Kuvvetleri'nden emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınladı.

Gece yarısı yayınlanan bildiride emekli askerler, Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasından endişe duyduklarını ifade ettikten sonra geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla siyasetçilere ayar vermeye kalkıştı.

Hadsiz bildiriye AK Parti, MHP ve BBP'den tepki gelirken, muhalefetten ise henüz bir tepki mesajı gelmedi. Siyasi iradeyi tehdit eden ve darbe imalarında bulunan emekli amirallere yani vesayet artıklarına sahip çıkan ilk parti CHP oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir “bildiri” yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!" açıklamasını alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Siz kimsiniz? Her önünüze gelene darbeci, terörist, ajan yaftası yapıştırıyorsunuz. Belirli bir dönem Anayasa ve hukuk içinde ülkeyi yönetmek için seçildiniz. Süreniz dolup, seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gidecek ve işlediğiniz suçlar dolayısıyla yargılanacaksınız" diyerek darbe imasında bulunan amirallere destek çıktı.