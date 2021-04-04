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Gündem Darbe bildirisi yayınlayan emekli 103 amiral gözaltına alındı mı?
Gündem

Darbe bildirisi yayınlayan emekli 103 amiral gözaltına alındı mı?

Son dakika haberine göre, millet iradesine darbe vurmak isteye, vesayet odaklarının kırıntıları olan 103 emekli sözde amiral tarafından yayımlanan darbe bildirisine ilişkin yargı hayrete geçti. Peki darbe bildirisine soruşturma açıldı mı? Darbe bildirisi yayınlayan emekli 103 amirali gözaltına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 10:40:00 - 2021-04-04 10:46:46
Darbe bildirisi yayınlayan emekli 103 amiral gözaltına alındı mı?

Son dakika haberine göre, millet iradesine darbe vurmak isteye, vesayet odaklarının kırıntıları olan 103 emekli sözde amiral tarafından yayımlanan darbe bildirisine ilişkin yargı hayrete geçti. Ankara Başsavcılığı, emekli 103 amiralin Montrö bildirisiyle ilgili resen soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi bahanesiyle darbe imasında bulunan sözde emekli 103 amiralle ilgili, art arda tepkiler geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..." İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili sert çıkarak "Haddinizi bilin" dedi.

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103 amiral kim? 103 emekli amiral kim? 103 emekli amiral isimleri, 103 emekli amiral listesi

Gündem

103 amiral kim? 103 emekli amiral kim? 103 emekli amiral isimleri, 103 emekli amiral listesi

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Yorumlar

Amine

Bu haçlı siyonist uşaklari bu bildiriyi yayinlamakla bizi korkutacaklarini mi zannettiler bunlara hadleri bildirilecek onları bu bildiriyi yayınlamaktan dolayı bin pişman edeceğiz
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