Darbe başarılı olsaydı FETÖ'cü generaller bakanlıklara atanacaktı!

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 27 Nisan'da verilen kararın gerekçesinde sözde "sıkıyönetim atama listesinde Genelkurmay Başkanlığı emrine alınan askerlerin", darbe girişiminin başarılı olması halinde bakanlık ve müsteşarlık gibi üst düzey görevlere atanacakları belirtildi.

Böylece sanık ve avukatlarının, "Genelkurmay Başkanlığı emrine alınan isimler FETÖ'cü değildir" iddiasının gerçeği yansıtmadığı mahkemece çürütüldü.

Darbecilerin, sözde atama listesinde bütün general ve amirallere yer verdikleri hatırlatılan kararda, FETÖ mensubu olduğu halde bazı isimlerin Genelkurmay Başkanlığı emrine alındıkları kaydedildi.

Darbenin karşısında durmayanlara da görevlendirme yapıldı

Bununla birlikte sözde atama listesinde, FETÖ mensubu olmadığı halde örgüte sempati duyan ve darbenin karşısında yer almayacağı belirlenen generallere de görevlendirme yapıldığı dikkati çekti.

Kararda, "Dolayısıyla atama listesinde görevinden alınarak, Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlığı emrine alınanların büyük çoğunluğunun FETÖ mensubu olmadığı söylenebilir ise de tamamının FETÖ mensubu olmadığını söylemek imkansızdır." tespiti yapıldı.

Atama listesinde özellikle askeri kanatla ilgili birçok makama sözde görevlendirme yapıldığı halde bakanlıklar ile yürütme erkinin üst düzey bürokratik makamları olan müsteşarlık, müsteşar yardımcılıkları, genel müdürlükler ve daire başkanlıklarına atamaların yapılmadığı hatırlatılan kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin daha evvel yaşadığı talihsiz 1980 ve 1960 ihtilallerinde de benzer nitelikteki listelerde yer alanların bir kısmının daha sonra belirtilen makamlara atamalarının yapıldığı göz önüne alındığında Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlığı emrine alınanlardan bir kısmının atamasının daha sonra planlandığını söylemek hayatın olağan akışı gereğidir."

"İyidil atanacaklar arasındaydı"

Kararda, olay tarihinde korgeneral rütbesiyle EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olarak görev yapan sanık Metin İyidil'in darbeciler tarafından KKK emrine verildiği, atandığı görev bölümünün ise boş bırakıldığı belirtildi.

Sözde sıkıyönetim atama listesinde imzası yer alan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün Genelkurmay Başkanlığındaki kasasında, İyidil'in 13 Temmuz 2016 tarihli emeklilik dilekçesinin bulunduğu kaydedildi.

Dilekçenin işleme konulmamasının dikkati çektiği vurgulanan kararda, "İhtilal teşebbüsünün başarılı olması durumunda asker kimliğinden arındırılarak yürütmeye ait makamlara atanacak kişiler arasında Metin İyidil'in de olduğu kanaatini oluşturmuştur." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, söz konusu davada sanıklar eski korgeneral Metin İyidil, eski EDOK Kurmay Başkanı tümgeneral Hamza Koçyiğit ve eski EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ihlale teşebbüsten" birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Sanıklardan korgeneral Abdullah Barutcu, tuğgeneral Mehmet Topçu ve binbaşı Ersal Duman'ın ise bütün suçlardan beraatine hükmedildi.