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Dara Antik Kenti’nde açık galeri mezarlar görenleri büyülüyor

Mardin’de açık hava müzesi görünümünde olan, yerli ve yabancı turistlerin gezmeye doyamadığı ve geçmişinin yaklaşık 2300 yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Dara Antik Kenti ziyaretçi akınına uğruyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:37
Dara Antik Kenti’nde açık galeri mezarlar görenleri büyülüyor

Mardin’de açık hava müzesi görünümünde olan, yerli ve yabancı turistlerin gezmeye doyamadığı ve geçmişinin yaklaşık 2300 yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Dara Antik Kenti ziyaretçi akınına uğruyor.


Mardin merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Artuklu ilçesine bağlı olan Dara köyünde bulunan Dara Antik Kenti, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile havadan görüntülendi. Açık hava müzesi görünümündeki kent görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgedeki antik yerleşmelerin en görkemlisi olarak nitelendirilen, antik adı Anastasiopolis olan kentin ne zaman kurulduğu net olarak bilinmiyor. Dara, yüzyıllar boyunca Mezopotamya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak arşivlerde yer alırken, kentin Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender’in savaşına tanıklık ettiği biliniyor.


Persler, 363 yılında Nusaybin’i alınca Doğu’nun Efesi olarak bilinen Dara Antik kenti Roma İmparatorluğu’nun sınırı haline gelmiş. Şehir 5. yüzyılda İmparator Anastasius tarafından ileri sınır kapısı olarak tahkim edilmiş; 100 yıl sonra da Perslerin eline geçmiş. Kent, 7. yüzyılın sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasîlerin, 15. yüzyılda da Osmanlıların hakimiyetine girmiş.


Kaya içine oyulmuş yapılardan oluşan Dara şehri, çevresi ile birlikte geniş bir alana yayılmış. Doğusunda kaya mezarları yer alan ve çevresi 4 kilometrelik bir surla korunan kentin güney ve kuzeye açılan iki kapısı var. Yüzyıllardır tarihe tanıklık eden kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane, sarnıç ve su bendi kalıntıları halen görülebilmekte.


33 yıldan beri bilimsel kazı ve araştırmaların yapıldığı Dara Antik kenti, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından Perslere karşı savaşlarda askeri üs olarak yapılan ve ismini Pers Kralı Darius’tan alıyor.



"Mardin mutlaka görülmeli"


Bölgeye gelen turistlere kenti anlatan Sinan Aba bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile bu yıl turist akınına uğradığını kaydederek, “Yıllar geçtikçe turistler artıyor. Artık turlar kendi programına alıyorlar. Burada gördüklerini hiçbir yerde görmediklerini ifade ediyorlar. Gün içerinde 2 bin iki bin beş yüz kişi ağırlıyoruz. Turistler biz Dara’ya Mardin’e gelirken tereddüt ederek geliyoruz ama gelip gördükten sonra gitmek istemiyoruz. Burası Türkiye’dir. Doğu ile batısı ile kuzeyi ve güneyi ile tek parça. Mardin’e gelirken tereddütte kalıyorlar. Ben kendim hiç tereddüt etmeden batıya, Karadeniz’e Akdeniz’e gidiyorsam onlar da Mardin’e mutlaka gelmeli. Dinlerin ve dillerin beşiklik şehridir. Mistik şehrimiz mutlaka ziyaret edilmeli” dedi.


Dara Antik Kenti’ni gezmeye gelen yerli turistler "Burası yaşayıp görülmeli duyduklarımız ile gördüklerimiz arasında çok fark var" diyerek Mardin’e hayran kaldıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:37
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