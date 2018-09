Dar kanal hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Bacaklarda ağrı, uyuşma, dolaşım bozukluğu, ödem şikâyetleri yapıyor. Bu şikâyetler genellikle her iki bacakta da yaşanıyor. Günden güne yürüme mesafesi kısalıyor ve kişi yürürken sürekli dinlenme ihtiyacı duyuyor. Tüm bu şikâyetler ise Dar Kanal hastalığını işaret ediyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Emin Öcal,“Bel bölgesindeki omurilik kanalının çapının daralması ve kanal içinden geçen sinir liflerinin bası altında kalarak çeşitli yakınmaların ortaya çıkarması hastalığına dar kanal denir. Dar kanal bazen doğuştan gelebileceği gibi genelde yaşlanma ile birlikte kireçlenmelerle kendini gösterir ancak gençlerde de rastlanan bir rahatsızlıktır. Genç yaşta görülenler genellikle doğumsaldır ya da bazen bel eğrilikleri yani skolyozla beraber de görülebilir. Birden fazla seviyede olabileceği gibi tek seviyede de olabilir” diye konuştu.

DAR KANAL SORUNUNDA EN ÖNEMLİ BELİRTİLER

Dar kanalda meydana gelen belirtilere dikkat çeken Op. Dr. Muhammet Emin Öcal,” Dar kanalda meydana gelen belirtiler genellikle bel fıtığı ile karışır ancak dar kanalın en önemli belirtisi tüm semptomların her iki bacakta da giderek artan bir şikâyet olarak gerçekleşmesidir. Bu şikayetler bel ağrısı, her iki bacakta da ağrı, her iki bacağın da uyuşması ve elektriklenmesi, bacaklarda şişlik ve ödemdir. Bir diğer en önemli belirti de yürüme mesafesinin günden güne kısalmasıdır. Yani bir kilometrelik mesafeyi hiç dinlenmeden yürüyen kişi zaman içerisinde bu mesafeyi 2, 3 hatta 4 mola ile zar zor bitirmeye başlar. Araştırmalarda hastaların bacaklarında damarsal bir problem saptanmamışsa bele çekilen filmlerden tomografi, MR veya röntgenlerde dar kanal belli olur. Bazen kireçlenme ile beraber fıtık da olabiliyor” ifadelerini kullandı.

DAR KANAL NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İlerlemiş dar kanal sorunlarında ilaçla, fizik tedavi ile ya da manuel terapi ile düzeltme şansının bulunmadığına dikkat çeken Öcal,” Tedavilerde genelde cerrahi gündeme gelir. Cerrahi teknik olarak eğer çok kısa mesafede genç hasta ise mümkünse kapalı yöntemler, mikro cerrahi ya da endoskopik yöntemler uygulanır. Ama yaşlılarda birden fazla mesafe olduğunda ve kireçlenme çok fazla olduğunda belde kayma riski ortaya çıkacağı için bazen halk arasında bilinen platin ameliyatları yapılır. Aksi halde hastanın kanal daralmasına bağlı şikâyetleri geçebilir ama bu sefer bel kaymasına bağlı problemler ortaya çıkar. Dolayısı ile dar kanalda tedaviler hastaya göre planlanır. Hastaya hangi teknik yapılacak, hangisi ile rahatlatılacak ona göre bir tedavi planlaması yapılır. İleri derecede yaşlı ve kemik erimesi olan bir hastaya stabilizasyonu iyi ayarlamak gerek. Ameliyattan sonra hastanın ameliyat öncesindeki şikâyetleri çok hızlı bir şekilde düzelebiliyor. O bölgenin dolaşımı, kan dolaşımı, beyin omurilik sıvısı dolaşımı tekrar normale geldiğinde hastanın şikâyetleri bitiyor. Yürümesi düzeliyor, uyuşmaları ağrıları kayboluyor. Hastanın yaşam konforu artıyor “dedi.

AMELİYATTAN SONRA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Ameliyat sonrası süreçte hastaların dikkat etmesi gereken kurallara da değinen Muhammet Emin Öcal,” Dar kanalda öncelikle değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz faktörlere değinmekte fayda var. Değiştiremeyeceğimiz faktörler; yaş, cinsiyet, kadınlarda menopoz gibi faktörlerdir. Değiştirebileceğimiz faktörler ise; kilo problemi, egzersiz, sigara kullanımı, gün içerisinde beli kullanma şekli, yapılan ev işleri ve yanlış eğilip kalkmalardır. Değiştirebileceğimiz faktörler arasında yer alan kriterleri olumluya çevirmek hastanın elinde olabiliyor. Ameliyatlardan sonra da hastaların egzersiz yapması, kilo almamaya dikkat etmesi, eğilip kalkmaları doğru yapması önem taşımaktadır” diye konuştu.