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Dar gelirliye müjde! 269 TL taksitle konut sahibi olabilirsiniz

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye’nin birçok noktasında ucuz konut üretmeyi sürdürüyor.

06 Kasım 2018 Salı 14:28
Dar gelirliye müjde! 269 TL taksitle konut sahibi olabilirsiniz

TOKİ, yurdun birçok bölgesinde konut yapımına tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ'nin düzenlediği tüm Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz konutlar...

Afyon Dazkırı
Konut Sayısı: 21
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 334
Başlangıç Fiyatı (TL): 100.260

Amasya Göynücek
Konut Sayısı: 52
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 602
Başlangıç Fiyatı (TL): 135.616

Ankara Sincan
Konut Sayısı: 1250
Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1184
Başlangıç Fiyatı (TL): 189.508

Ankara Mamak Altıağaç
Konut Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 575
Başlangıç Fiyatı (TL): 110.507

Ankara Mamak Gülseren
Konut Sayısı: 291
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 349
Başlangıç Fiyatı (TL): 82.891

Ankara Mamak Yatıkmusluk
Konut Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1022
Başlangıç Fiyatı (TL): 245.479

Ankara Sincan Saraycık
Konut Sayısı: 403
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 830
Başlangıç Fiyatı (TL): 132.900

Ankara Çamlıdere
Konut Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 382
Başlangıç Fiyatı (TL): 114.883

Ardahan Merkez
Konut Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 796
Başlangıç Fiyatı (TL): 158.441

Balıkesir Sındırgı
Konut Sayısı:100
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 811
Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560

Bilecik Osmaneli
Konut Sayısı: 6
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 811
Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560

Çankırı Kurşunlu
Konut Sayısı: 4
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 310
Başlangıç Fiyatı (TL):93.090

Çankırı Merkez
Konut Sayısı: 99
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 575
Başlangıç Fiyatı (TL):138.190

Denizli Baklan Merkez
Konut Sayısı: 77
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 355
Başlangıç Fiyatı (TL): 106.774

Denizli Tavas
Konut Sayısı: 20
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 524
Başlangıç Fiyatı (TL): 107.296

Diyarbakır Kayapınar
Konut Sayısı: 134
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 929
Başlangıç Fiyatı (TL): 148.654

Erzincan Geçit
Konut Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1202
Başlangıç Fiyatı (TL): 169.719

Gaziantep Şehitkamil
Konut Sayısı:370
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1089
Başlangıç Fiyatı (TL): 174.387

Gaziantep Islahiye
Konut Sayısı: 380
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 402
Başlangıç Fiyatı (TL): 120.750

Hatay Payas
Konut Sayısı: 937
Son Başvuru Tarihi: 30/11/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 269
Başlangıç Fiyatı (TL): 64.769

Kahramanmaraş Pazarcık
Konut Sayısı: 119
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 591
Başlangıç Fiyatı (TL): 120.941

Karabük Safranbolu
Konut Sayısı: 7
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 530
Başlangıç Fiyatı (TL): 108.468

Kastamonu Taşköprü
Konut Sayısı: 204
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 397
Başlangıç Fiyatı (TL): 119.321

Kastamonu İhsangazi
Konut Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 448
Başlangıç Fiyatı (TL): 134.519

Kayseri Bünyan
Konut Sayısı: 6
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 318
Başlangıç Fiyatı (TL): 95.439

Kayseri Develi
Konut Sayısı: 5
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 398
Başlangıç Fiyatı (TL): 119.545

Kocaeli Dilovası
Konut Sayısı: 4
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 683
Başlangıç Fiyatı (TL): 139.812

Kütahya Altıntaş
Konut Sayısı: 187
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 347
Başlangıç Fiyatı (TL): 104.370

Kırklareli Merkez
Konut Sayısı: 255
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1128
Başlangıç Fiyatı (TL): 180.630

Kırklareli Üsküp
Konut Sayısı: 64
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 598
Başlangıç Fiyatı (TL): 122.392

Kırşehir Akpınar
Konut Sayısı: 65
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 348
Başlangıç Fiyatı (TL): 104.517

Malatya Darende
Konut Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 675
Başlangıç Fiyatı (TL): 152.062

Malatya Pütürge
Konut Sayısı: 217
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 343
Başlangıç Fiyatı (TL): 102.978

Malatya Hekimhan
Konut Sayısı: 16
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 616
Başlangıç Fiyatı (TL): 138.686

Mardin Merkez
Konut Sayısı: 7
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 749
Başlangıç Fiyatı (TL): 171.917

Muş Merkez
Konut Sayısı: 175
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 410
Başlangıç Fiyatı (TL): 112.036

Niğde Çiftlik
Konut Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 536
Başlangıç Fiyatı (TL): 120.751

Ordu Altınordu
Konut Sayısı: 70
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 670
Başlangıç Fiyatı (TL): 160.943

Osmaniye Düziçi
Konut Sayısı: 33
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 303
Başlangıç Fiyatı (TL): 91.151

Rize Merkez
Konut Sayısı: 46
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1325
Başlangıç Fiyatı (TL): 212.031

Samsun Tekkeköy
Konut Sayısı: 211
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 756
Başlangıç Fiyatı (TL): 145.224

Samsun İlkadım
Konut Sayısı: 396
Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 917
Başlangıç Fiyatı (TL): 176.198

Samsun Canik
Konut Sayısı: 30
Son Başvuru Tarihi: 27/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 916
Başlangıç Fiyatı (TL): 220.059

Sivas Gemerek
Konut Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 679
Başlangıç Fiyatı (TL): 152.852

Şanlıurfa Viranşehir
Konut Sayısı: 457
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 313
Başlangıç Fiyatı (TL): 80.139

Şanlıurfa Maşuk
Konut Sayısı: 12
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1164
Başlangıç Fiyatı (TL): 186.314

Tunceli Hozat
Konut Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 524
Başlangıç Fiyatı (TL): 117.993

Van Edremit
Konut Sayısı: 25
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 486
Başlangıç Fiyatı (TL): 77.777

Yozgat Merkez
Konut Sayısı: 124
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1172
Başlangıç Fiyatı (TL): 201.013

Yozgat Akdağmadeni
Konut Sayısı: 50
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 323
Başlangıç Fiyatı (TL): 97.017

Zonguldak Devrek
Konut Sayısı: 348
Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 441
Başlangıç Fiyatı (TL): 132.463

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:28
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Ardahan
  4. Zonguldak
  5. Yozgat
  6. Van
  7. Şanlıurfa
  8. Tunceli
  9. Sivas
  10. Samsun
  11. Rize
  12. Ordu
  13. Niğde
  14. Muş
  15. Mardin
  16. Kahramanmaraş
  17. Malatya
  18. Kütahya
  19. Kocaeli
  20. Kırşehir
  21. Kırklareli
  22. Kayseri
  23. Kastamonu
  24. Hatay
  25. Gaziantep
  26. Erzincan
  27. Diyarbakır
  28. Denizli
  29. Çankırı
  30. Bilecik
  31. Balıkesir
  32. Ankara
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