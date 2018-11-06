Dar gelirliye müjde! 269 TL taksitle konut sahibi olabilirsiniz
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye’nin birçok noktasında ucuz konut üretmeyi sürdürüyor.06 Kasım 2018 Salı 14:28
TOKİ, yurdun birçok bölgesinde konut yapımına tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ'nin düzenlediği tüm Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz konutlar...
Afyon Dazkırı
Konut Sayısı: 21
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 334
Başlangıç Fiyatı (TL): 100.260
Amasya Göynücek
Konut Sayısı: 52
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 602
Başlangıç Fiyatı (TL): 135.616
Ankara Sincan
Konut Sayısı: 1250
Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1184
Başlangıç Fiyatı (TL): 189.508
Ankara Mamak Altıağaç
Konut Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 575
Başlangıç Fiyatı (TL): 110.507
Ankara Mamak Gülseren
Konut Sayısı: 291
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 349
Başlangıç Fiyatı (TL): 82.891
Ankara Mamak Yatıkmusluk
Konut Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1022
Başlangıç Fiyatı (TL): 245.479
Ankara Sincan Saraycık
Konut Sayısı: 403
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 830
Başlangıç Fiyatı (TL): 132.900
Ankara Çamlıdere
Konut Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 382
Başlangıç Fiyatı (TL): 114.883
Ardahan Merkez
Konut Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 796
Başlangıç Fiyatı (TL): 158.441
Balıkesir Sındırgı
Konut Sayısı:100
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 811
Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560
Bilecik Osmaneli
Konut Sayısı: 6
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 811
Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560
Çankırı Kurşunlu
Konut Sayısı: 4
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 310
Başlangıç Fiyatı (TL):93.090
Çankırı Merkez
Konut Sayısı: 99
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 575
Başlangıç Fiyatı (TL):138.190
Denizli Baklan Merkez
Konut Sayısı: 77
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 355
Başlangıç Fiyatı (TL): 106.774
Denizli Tavas
Konut Sayısı: 20
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 524
Başlangıç Fiyatı (TL): 107.296
Diyarbakır Kayapınar
Konut Sayısı: 134
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 929
Başlangıç Fiyatı (TL): 148.654
Erzincan Geçit
Konut Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1202
Başlangıç Fiyatı (TL): 169.719
Gaziantep Şehitkamil
Konut Sayısı:370
Son Başvuru Tarihi:31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1089
Başlangıç Fiyatı (TL): 174.387
Gaziantep Islahiye
Konut Sayısı: 380
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 402
Başlangıç Fiyatı (TL): 120.750
Hatay Payas
Konut Sayısı: 937
Son Başvuru Tarihi: 30/11/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 269
Başlangıç Fiyatı (TL): 64.769
Kahramanmaraş Pazarcık
Konut Sayısı: 119
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 591
Başlangıç Fiyatı (TL): 120.941
Karabük Safranbolu
Konut Sayısı: 7
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 530
Başlangıç Fiyatı (TL): 108.468
Kastamonu Taşköprü
Konut Sayısı: 204
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 397
Başlangıç Fiyatı (TL): 119.321
Kastamonu İhsangazi
Konut Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 448
Başlangıç Fiyatı (TL): 134.519
Kayseri Bünyan
Konut Sayısı: 6
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 318
Başlangıç Fiyatı (TL): 95.439
Kayseri Develi
Konut Sayısı: 5
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 398
Başlangıç Fiyatı (TL): 119.545
Kocaeli Dilovası
Konut Sayısı: 4
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 683
Başlangıç Fiyatı (TL): 139.812
Kütahya Altıntaş
Konut Sayısı: 187
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 347
Başlangıç Fiyatı (TL): 104.370
Kırklareli Merkez
Konut Sayısı: 255
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1128
Başlangıç Fiyatı (TL): 180.630
Kırklareli Üsküp
Konut Sayısı: 64
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 598
Başlangıç Fiyatı (TL): 122.392
Kırşehir Akpınar
Konut Sayısı: 65
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 348
Başlangıç Fiyatı (TL): 104.517
Malatya Darende
Konut Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 675
Başlangıç Fiyatı (TL): 152.062
Malatya Pütürge
Konut Sayısı: 217
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 343
Başlangıç Fiyatı (TL): 102.978
Malatya Hekimhan
Konut Sayısı: 16
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 616
Başlangıç Fiyatı (TL): 138.686
Mardin Merkez
Konut Sayısı: 7
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 749
Başlangıç Fiyatı (TL): 171.917
Muş Merkez
Konut Sayısı: 175
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 410
Başlangıç Fiyatı (TL): 112.036
Niğde Çiftlik
Konut Sayısı: 10
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 536
Başlangıç Fiyatı (TL): 120.751
Ordu Altınordu
Konut Sayısı: 70
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 670
Başlangıç Fiyatı (TL): 160.943
Osmaniye Düziçi
Konut Sayısı: 33
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 303
Başlangıç Fiyatı (TL): 91.151
Rize Merkez
Konut Sayısı: 46
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1325
Başlangıç Fiyatı (TL): 212.031
Samsun Tekkeköy
Konut Sayısı: 211
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 756
Başlangıç Fiyatı (TL): 145.224
Samsun İlkadım
Konut Sayısı: 396
Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 917
Başlangıç Fiyatı (TL): 176.198
Samsun Canik
Konut Sayısı: 30
Son Başvuru Tarihi: 27/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 916
Başlangıç Fiyatı (TL): 220.059
Sivas Gemerek
Konut Sayısı: 1
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 679
Başlangıç Fiyatı (TL): 152.852
Şanlıurfa Viranşehir
Konut Sayısı: 457
Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 313
Başlangıç Fiyatı (TL): 80.139
Şanlıurfa Maşuk
Konut Sayısı: 12
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1164
Başlangıç Fiyatı (TL): 186.314
Tunceli Hozat
Konut Sayısı: 2
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 524
Başlangıç Fiyatı (TL): 117.993
Van Edremit
Konut Sayısı: 25
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 486
Başlangıç Fiyatı (TL): 77.777
Yozgat Merkez
Konut Sayısı: 124
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 1172
Başlangıç Fiyatı (TL): 201.013
Yozgat Akdağmadeni
Konut Sayısı: 50
Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 323
Başlangıç Fiyatı (TL): 97.017
Zonguldak Devrek
Konut Sayısı: 348
Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018
Başlangıç Taksidi (TL): 441
Başlangıç Fiyatı (TL): 132.463
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