Dar gelirliye müjde! 269 TL taksitle konut sahibi olabilirsiniz

TOKİ, yurdun birçok bölgesinde konut yapımına tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ'nin düzenlediği tüm Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz konutlar...

Afyon Dazkırı

Konut Sayısı: 21

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 334

Başlangıç Fiyatı (TL): 100.260

Amasya Göynücek

Konut Sayısı: 52

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 602

Başlangıç Fiyatı (TL): 135.616

Ankara Sincan

Konut Sayısı: 1250

Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 1184

Başlangıç Fiyatı (TL): 189.508

Ankara Mamak Altıağaç

Konut Sayısı: 10

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 575

Başlangıç Fiyatı (TL): 110.507

Ankara Mamak Gülseren

Konut Sayısı: 291

Son Başvuru Tarihi:31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 349

Başlangıç Fiyatı (TL): 82.891

Ankara Mamak Yatıkmusluk

Konut Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 1022

Başlangıç Fiyatı (TL): 245.479

Ankara Sincan Saraycık

Konut Sayısı: 403

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 830

Başlangıç Fiyatı (TL): 132.900

Ankara Çamlıdere

Konut Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 382

Başlangıç Fiyatı (TL): 114.883

Ardahan Merkez

Konut Sayısı: 2

Son Başvuru Tarihi:31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 796

Başlangıç Fiyatı (TL): 158.441

Balıkesir Sındırgı

Konut Sayısı:100

Son Başvuru Tarihi:31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 811

Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560

Bilecik Osmaneli

Konut Sayısı: 6

Son Başvuru Tarihi:31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 811

Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560

Çankırı Kurşunlu

Konut Sayısı: 4

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 310

Başlangıç Fiyatı (TL):93.090

Çankırı Merkez

Konut Sayısı: 99

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 575

Başlangıç Fiyatı (TL):138.190

Denizli Baklan Merkez

Konut Sayısı: 77

Son Başvuru Tarihi:31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 355

Başlangıç Fiyatı (TL): 106.774

Denizli Tavas

Konut Sayısı: 20

Son Başvuru Tarihi:31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 524

Başlangıç Fiyatı (TL): 107.296

Diyarbakır Kayapınar

Konut Sayısı: 134

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 929

Başlangıç Fiyatı (TL): 148.654

Erzincan Geçit

Konut Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 1202

Başlangıç Fiyatı (TL): 169.719

Gaziantep Şehitkamil

Konut Sayısı:370

Son Başvuru Tarihi:31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 1089

Başlangıç Fiyatı (TL): 174.387

Gaziantep Islahiye

Konut Sayısı: 380

Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 402

Başlangıç Fiyatı (TL): 120.750

Hatay Payas

Konut Sayısı: 937

Son Başvuru Tarihi: 30/11/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 269

Başlangıç Fiyatı (TL): 64.769

Kahramanmaraş Pazarcık

Konut Sayısı: 119

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 591

Başlangıç Fiyatı (TL): 120.941

Karabük Safranbolu

Konut Sayısı: 7

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 530

Başlangıç Fiyatı (TL): 108.468

Kastamonu Taşköprü

Konut Sayısı: 204

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 397

Başlangıç Fiyatı (TL): 119.321

Kastamonu İhsangazi

Konut Sayısı: 10

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 448

Başlangıç Fiyatı (TL): 134.519

Kayseri Bünyan

Konut Sayısı: 6

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 318

Başlangıç Fiyatı (TL): 95.439

Kayseri Develi

Konut Sayısı: 5

Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 398

Başlangıç Fiyatı (TL): 119.545

Kocaeli Dilovası

Konut Sayısı: 4

Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 683

Başlangıç Fiyatı (TL): 139.812

Kütahya Altıntaş

Konut Sayısı: 187

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 347

Başlangıç Fiyatı (TL): 104.370

Kırklareli Merkez

Konut Sayısı: 255

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 1128

Başlangıç Fiyatı (TL): 180.630

Kırklareli Üsküp

Konut Sayısı: 64

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 598

Başlangıç Fiyatı (TL): 122.392

Kırşehir Akpınar

Konut Sayısı: 65

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 348

Başlangıç Fiyatı (TL): 104.517

Malatya Darende

Konut Sayısı: 2

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 675

Başlangıç Fiyatı (TL): 152.062

Malatya Pütürge

Konut Sayısı: 217

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 343

Başlangıç Fiyatı (TL): 102.978

Malatya Hekimhan

Konut Sayısı: 16

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 616

Başlangıç Fiyatı (TL): 138.686

Mardin Merkez

Konut Sayısı: 7

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 749

Başlangıç Fiyatı (TL): 171.917

Muş Merkez

Konut Sayısı: 175

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 410

Başlangıç Fiyatı (TL): 112.036

Niğde Çiftlik

Konut Sayısı: 10

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 536

Başlangıç Fiyatı (TL): 120.751

Ordu Altınordu

Konut Sayısı: 70

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 670

Başlangıç Fiyatı (TL): 160.943

Osmaniye Düziçi

Konut Sayısı: 33

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 303

Başlangıç Fiyatı (TL): 91.151

Rize Merkez

Konut Sayısı: 46

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 1325

Başlangıç Fiyatı (TL): 212.031

Samsun Tekkeköy

Konut Sayısı: 211

Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 756

Başlangıç Fiyatı (TL): 145.224

Samsun İlkadım

Konut Sayısı: 396

Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 917

Başlangıç Fiyatı (TL): 176.198

Samsun Canik

Konut Sayısı: 30

Son Başvuru Tarihi: 27/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 916

Başlangıç Fiyatı (TL): 220.059

Sivas Gemerek

Konut Sayısı: 1

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 679

Başlangıç Fiyatı (TL): 152.852

Şanlıurfa Viranşehir

Konut Sayısı: 457

Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 313

Başlangıç Fiyatı (TL): 80.139

Şanlıurfa Maşuk

Konut Sayısı: 12

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 1164

Başlangıç Fiyatı (TL): 186.314

Tunceli Hozat

Konut Sayısı: 2

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 524

Başlangıç Fiyatı (TL): 117.993

Van Edremit

Konut Sayısı: 25

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 486

Başlangıç Fiyatı (TL): 77.777

Yozgat Merkez

Konut Sayısı: 124

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 1172

Başlangıç Fiyatı (TL): 201.013

Yozgat Akdağmadeni

Konut Sayısı: 50

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 323

Başlangıç Fiyatı (TL): 97.017

Zonguldak Devrek

Konut Sayısı: 348

Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018

Başlangıç Taksidi (TL): 441

Başlangıç Fiyatı (TL): 132.463