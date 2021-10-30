Dar gelirliye destek geliyor

Hükümet kamuoyundan gelen talep ve istekler üzerine harekete geçti. Dar gelirliye destek için çalışma başlattı.

Emeklilikte yaşa takılanlara ara formül

İlk çalışma emeklilikte yaşa takılanlara yönelik. Çalışma Bakanlığı'nın yürüteceği "ara formül" niteliğindeki çalışmanın mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre bir defaya mahsus olmak üzere sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanması hedefleniyor. Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek göstergenin de bu kapsamda ele alınabileceği belirtildi.

Asgari ücret ve emekli zammı

Dar gelirliye destek hamlesi asgari ücret ve emekli maaşına yapılacak zamları da kapsıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde "İşçimizi, memurumuzu, çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını vermişti. Hem asgari ücret hem de emekli maaşında rutin olarak belirlenen zam oranının dışına çıkabileceği ifade edildi.

Çiftçinin girdi maliyetinin azaltılması hedefleniyor

Ekonomi yönetimi çiftçilere için de harekete geçecek. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, mazot-gübre-tohum destekleriyle ilgili yeni adımların gündeme geldiği öğrenildi. Çalışmalar önce Kabine'ye sunulacak. Bütçeye uygun olursa hayata geçirilecek.