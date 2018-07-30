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Dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den 1.290 ucuz konut!

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ Ağustos ayı içerisinde 1.290 adet konutun ihalesini gerçekleştirecek.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 23:56
Dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den 1.290 ucuz konut!

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni projeler için düğmeye bastı. TOKİ 1.290 adet konutun ihalesini Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirecek.

Kütahya 126 konut

Kütahya İli, Dumlupınar İlçesi 126 Konut ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 6 Ağustos 2018 tarihinde 14:00'de yapılacak.

Bingöl 130 konut

Bingöl İli, Karlıova İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 130 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 6 Ağustos 2018 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

Van 177 konut

Van İli Başkale İlçesi 69 Adet Konut ve Hizmet Binası, Çaldıran İlçesi 49 Adet Konut , Erciş İlçesi 59 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 7 Ağustos 2018 tarihinde saat 14:00'de yapılacak.

Batman 47 konut

Batman İli Hasankeyf İlçesi, Konut ve Sosyal Donatılar; Üniversite Yapıları (Lojman, Nizamiye, Sosyal Tesis ve Yurt), Halk Eğitim Merkezi, Müftülük, Merkez Cami, Semt Cami ve 47 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Ağustos 2018 tarihinde saat 14:00'de yapılacak.

Aydın 215 konut

Aydın İli , İncirliova İlçesi, Kovalık Mevkii 215 Adet Konut 2 Dükkan ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 16 Ağustos 2018 tarihinde saat 15:00'da yapılacak.

Şanlıurfa Merkez 58 konut

Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 2.Bölüm 120 Adet İşyeri ve 8 Adet Dükkan ile 1.Etap 3.Bölüm 58 Adet Konut ve 26 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

Şanlıurfa Yeşildirek 537 konut

Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Yeşildirek Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 537 Adet Konut ve 44 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

Kaynak: Emlak Kulisi

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 23:56
  1. Batman
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Kütahya
  5. Bingöl
  6. Aydın
  7. TOKİ
  8. Konut

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