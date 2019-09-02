DAP’ın desteğiyle bir hayal gerçek oldu

Cevizi ile meşhur Hekimhan ilçesi artık alıçtan yapılan sirke ile de tanınacak. Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kurulan alıç sirkesi üretim tesisi faaliyete geçti.

DAP İdaresi tarafından 2017 yılında “Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 100 bin TL ile desteklenen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının “Alıç Sirkesi Üretim Tesisi Projesi” yle, Hekimhan Belediyesine ait kapalı alanda sirke üretim tesisi kurularak, üretime başlandı.

Hekimhan’da yaşayan dar gelirli kadınlar tarafından toplanan alım garantili alıçlar, Hekimhan Belediyesi üretim tesisinde işlenerek sirkeye dönüştürülüyor. Yıllardır Hekimhan ilçesine kurulması planlanan tesiste,el değmeden sirke yapılan alıçlar 500 ml’lik cam şişelerde paketlenerek satışa sunuluyor.

İlk kez Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivalinde tüketiciye sunulan alıç sirkesinin, 23. Uluslararası Malatya Kayısı Festivalinde de açılan stantla da tanıtımı yapıldı. Ayrıca, alıç sirkesinin internet üzerinden de online satışı yapılıyor.

Doğadan elde edilen alıçlardan yapılan Hekimhan Sirkesi güçlü antioksidan özelliği ile birçok hastalığa şifa oluyor. Alıç sirkesi kan dolaşımı, kalp damar rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, kolesterol, kan şekeri, ödem ve şişkinlik ve stres gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.