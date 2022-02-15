DAP da halka açılıyor

Buğra Kardan

DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ’nin hisseleri halka arz ediliyor. Halka arzda hisse satış fiyatı 18.50 TL olarak belirlendi. Halka açıklık oranı ise yüzde 15.01 olarak açıklandı.

Fiyat istikrarı fonu

Halka arz, 15-16-17- 18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde yapılacak. Takip eden 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunulurken, fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL tutarında fon oluşturulması planlanıyor. Bu fon, halka arzın yüzde 54’üne denk geliyor. 41 yıllık bir tecrübeye sahip olan DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ, üst gelir grubundan alıcıların ilgi gösterecekleri projelere odaklanıyor.

Özgün tasarımlar

Şirket, son olarak Emlak Konut GYO güvencesiyle Üsküdar’da Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Şişli’de Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle lüks tekne mantığında konutlar tasarladı.

Ciro şampiyonu

Ormanköy projesi, Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda 2020 üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL’yle Türkiye genelinde ciro birincisi oldu. Nişantaşı Koru projesi ise 2021’in ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL’yle üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL’yle ve yılın tamamında 1.8 milyar TL’yle ciro şampiyonluklarına imza attı.

Levent'te de iddialı

Yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ, Emlak Konut GYO güvencesiyle Levent’te bölgenin en büyük konut projesini ortaya koyacak. Şirket, 53 bin 500 metrekare alana konut inşa edecek. Proje, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla öne çıkıyor. İstanbul’un tam kalbinde yer alıp az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilemenin yanında doğayla iç içe bir yaşam sunuyor.

İşte detaylar

Halka Arz Yöntemi:

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Halka Arz edilen Pay: 30.02 Milyon Adet Nominal Pay

Şirket Sermayesi: 200 Milyon TL

Halka arz fiyatı: 18.50 TL

Halka açıklık oranı: Yüzde 15.01 Halka Arz Tahsisat Grupları:

Yüzde 50 Yurt İçi Bireysel

Yüzde 40 Yurt İçi Kurumsal

Yüzde 10 Yurt Dışı Kurumsal

Yüzde 27.2'lik iskonto

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halihazırda geniş bir portföye sahip olduğunu belirtti. Yılmaz, şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl 700 bin konuta ihtiyaç duyuluyor. Özetle konut ihtiyacı sürekli artış eğiliminde. DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ; nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, finansal kredibilitesi yüksek, yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir şirket.

Sembol eserler üretiyor

Halka arzını gerçekleştireceğimiz şirket, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor. Bugün portföyümüzde Validebağ Konakları, Ormanköy, Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27.2 gibi bir cazip bir ıskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları hem konut hem de hisse senedi alırken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü bugün DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ’den hisse alanlar bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere ortak olacaklar.” DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ’nin yüksek finansal yeterlilik ve güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve kuvvetli nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Şeffaflığı ilk günden bu yana anayasamıza koymuş bir şirketiz. Tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ’ye halka açılma hedefi koyduk” diye konuştu.

Gözbebeği konumunda

Markalı konut geliştiriciliği özelinde her projenin kendi başına bir halka arz süreci gibi yönetildiğinin altını çizen Yılmaz, “Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Bunu borsa yatırımcısına anlatacağız. DAP Holding olarak ilkleri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat eseri niteliğinde konutlar geliştiren, özgün ve sembol eserler üreten, konut sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grubuz. Dönemin ruhunu iyi okuyan, trendlerin peşinde koşan değil dönemin trendlerini oluşturan bir firmayız. Bu anlamda gözbebeğimizi halka açıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Sağlıklı Evler'in mimarı

“Beklentileri iyi analiz ediyor, verileri yorumluyor bilimin ışığında projelerimizi geliştiriyoruz” diyen Ziya Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “1999 depremi konut sektörü için bir milattı. Salgın süreci de bu anlamda bir milat. Yüksek katlı, camları açılmayan projelerin artık hayatımızda yeri kalmadı. Öncelik, insanların hayatlarını geçirdikleri evler oldu. Az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara önümüzdeki dönemde de inanılmaz bir talep olacak. Biz bu süreci pandeminin en başında gördük ve tüm planlarımızı bu yeni sürece göre şekillendirdik. ‘Sağlıklı Ev’ kriterlerinin ilk örneğini Ormanköy projesinde hayata geçirdik. Şimdi Nişantaşı ve Levent’te de hem lüksü yeniden tanımlıyor hem de “sağlıklı ev” kriterlerine uygun projeler geliştiriyoruz.”