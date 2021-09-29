Dansöz doktor televizyonda Fatih Altaylı köşesinde kıvırdı!

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Star Tv canlı yayınında oryantal edası ile dans eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat'a tepki yağdı. Pandemi ile mücadele sürecinde, TTB'nin algı kokan verilerini kaynak göstererek Sağlık Bakanlığı'nı hedef alıp, vatandaşa korku pompalayan Habertük yazarı Fatih Altaylı, göbek atan doktor söz konusu olunca Türk Tabipler Birliği'ni eleştirdi.

Pandemi sürecindeki tek kılavuzu TTB'ydi

TTB, katıldığı programda bir doktora yakışmayacak şekilde hareketler sergileyen Dr. Küçükpolat hakkında disiplin soruşturması başlattı. Bugüne kadar, TTB'nin insan sağlığını siyaset malzemesi yapmasına tam destek verip, köşesine taşıdığı bilgiler yalan çıkınca da kamuoyundan defalarca özür dilemek zorunda kalan Fatih Altaylı, konu bir kadının göbek atması olunca şimdi de TTB'yi hedef aldı.

'Şaşırdığıma utandım' diyerek kıvırdı

"Whatsapp’tan gelen video aslına bakarsanız beni de çok şaşırttı önce." diyen Altaylı, "Güle güle izledim videoyu ve bu görüntüleri bana yollayan dostuma 'Hakikaten doktor mu?' diye sordum." ifadesini kullandı. Doktorun bu hareketini önce tasvip etmediğini ardından da normal karşıladığını söylen Altaylı, "Ne yalan söyleyeyim şaşırdım. Fakat sonra şaşırdığıma utandım." diyerek kıvırdı.

'Doktorların göbek atma hakkı yok muydu?'

Doktorluk mesleğinin itibarını zedeleyecek şekilde ekranlarda kıvıran Operatör Doktor Banu Küçükpolat'ı güzellemeye başlayan Altaylı yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Niye “Doktor mu?” diye sorma ihtiyacı duyuyordum ki! Doktor da olabilirdi, atom mühendisi de, belediye otobüsü şoförü de ya da başka bir mesleğin mensubu da... Kime neydi! Doktorların dans etme, göbek atma, eğlenme, gülme hakkı yok muydu! Hangi meslek gruplarının göbek atabileceğine, gerdan kıvırabileceğine ilişkin bir yönetmelik mi vardı! Göbek atan Banu Küçütpolat doktor değil de başka bir meslekten olsa, ne bileyim mesela ev hanımı olsa garibimize gidecek miydi!"

TTB'yi hedefe koydu

Altaylı, Dr. Küçükpolat hakkında disiplin soruşturması başlatan TTB'yi bu kez hedefe koyarak şunları söyledi:

"Asıl felaket ise Türk Tabipler Birliği’nden gelen bilgiydi. TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, resmi bir yazı ile Dr. Banu Küçükpolat’ı İstanbul Tabip Odası’na şikayet ediyordu. Şikayet yazısında Küçütpolat’ın hekimlik ile ilgili hangi hataları ve yanlış söylemleri yaptığı belirtilmediği için benim anladığım, başka nedenler öne sürülecek olsa da, şikayetin nedeni göbek atmış olması."

'Siz hiç göbek atmadınız mı?'

"Ben de de Sayın Vedat Bulut’a sormak isterim. Hocam, hekimler eğlenemez mi! Sizin işiniz doktorların mesleki yeterliklerini veya yetersizliklerini göz önüne almak mı yoksa eğlence anlayışlarını mı! Ortalıkta onca soytarı hekimim diye cirit atıp, insanların hayatı ile oynarken ses çıkarmayıp, kendi kendine oynayan bir doktor mu hedefiniz? Hastaların canını tehlikeye atan mı kötü doktor sizde, yoksa işini iyi yapıp sonra göbek atan mı!

Hangisi soruşturulmalı? Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı! Atmadıysanız atın. Rahatlarsınız! Sonra da gerçekten mesleği ayaklar altına alan, insanların canıyla oynayan, sağlığı ile oynayan, cüzdanı ile oynayan hekim kılığındaki soytarılarla ve edepsizlerle uğraşmaya başlarsınız."