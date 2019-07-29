Danone Su Türkiye ve Orta Doğu’ya yeni genel müdür

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü olarak görev yapan Emre Kaşıkçı, “Danone Su Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü” olarak atandı. Kaşıkçı, bu görevinin yanısıra “Danone Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Entegrasyon Genel Müdürü” olarak görev yapacak.

2017 yılından bu yana “Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü” olarak görev yapan Emre Kaşıkçı, Sırma ve Hayat şirketlerini bünyesinde barındıran Danone Su şirketinin, “Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü” olarak atandı. Kaşıkçı, ayrıca “Danone Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Entegrasyon Genel Müdürü” görevini de üstlenecek. Emre Kaşıkçı bu görevinde; Türkiye ve bölgede tüm Danone Grup şirketlerine hizmet veren “Finans”, “İnsan Kaynakları”, “Genel Sekreterlik” ve “Bilgi Teknolojileri” alanlarını kapsayan İş Destek Birimlerine liderlik edecek ve farklı iş kollarındaki Grup şirketleri arasında sinerjinin ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunacak.