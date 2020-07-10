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Gündem

Danıştay'ın kararı sonrası Melih Gökçek'ten Ayasofya paylaşımı

Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Gökçek paylaşımında, "Ayasofya'nın açılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza ve Danıştay üyelerine olmak üzere herkese teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:34:00 -
Danıştay'ın kararı sonrası Melih Gökçek'ten Ayasofya paylaşımı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Kararın ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erbaş, paylaşımında, "Ayasofya esaretten kurtuldu... Danıştay kararı verdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ımız bizi affet... Senin mirasına 86 yıl esaret yaşattık. Ayasofya'nın açılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza ve Danıştay üyelerine olmak üzere herkese teşekkürler..." ifadelerine yer verdi.

İşte Melih Gökçek'in Ayasofya paylaşımı:

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