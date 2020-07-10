Danıştayın Ayasofya kararı, firari Can Dündar’ı çıldırttı
Firari Can Dündar, Danıştayın Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine yönelik kararı iptal etmesini hazmedemedi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Karar sonrası on binlerce vatandaş sosyal medyada sevinç mesajları paylaştı.
Başta terör seviciler olmak üzere, birtakım şer odaklarının Danıştay kararını hazmedemediği görüldü.
Almanya’nın kucağında yaşayan firari Can Dündar da, Ayasofya’nın ibadete açılacak olmasını kaldıramadı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, “İş, ekmek veremedik, cami, namaz verelim. #AyasofyaCamii” diye yazdı.