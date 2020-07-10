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Gündem

Danıştayın Ayasofya kararı, firari Can Dündar’ı çıldırttı

Firari Can Dündar, Danıştayın Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine yönelik kararı iptal etmesini hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:28:00 - 2020-07-10 16:32:19
Danıştayın Ayasofya kararı, firari Can Dündar’ı çıldırttı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Karar sonrası on binlerce vatandaş sosyal medyada sevinç mesajları paylaştı.

Başta terör seviciler olmak üzere, birtakım şer odaklarının Danıştay kararını hazmedemediği görüldü.

Almanya’nın kucağında yaşayan firari Can Dündar da, Ayasofya’nın ibadete açılacak olmasını kaldıramadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, “İş, ekmek veremedik, cami, namaz verelim. #AyasofyaCamii” diye yazdı.

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Yorumlar

Ümit Yıldırım

KUDUR HAİN !
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Ahmet

Kudur, bizim Rabbimiz, Namazımız, Camiimiz var, imanımız var, bunlar olduktan sonra gerisi zaten gelir. Rabbimiz biz çalıştıkça işsiz de aşsız da bırakmaz...
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