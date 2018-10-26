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Danıştay'ın ant kararına tepki çığ gibi büyüyor

Danıştay 'Ant' kararına Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da bazı sivil toplum örgütleri tepki gösterdi.

26 Ekim 2018 Cuma 16:47
Danıştay'ın ant kararına tepki çığ gibi büyüyor

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ağrı Şube Başkanı Yüksel Arslan, Ağrı'daki dernek binasında düzenlediği basın açıklamasında, yargının öğrenci andının dayatılmasına aracı olmaması gerektiğini ifade ederek, MAZLUMDER olarak 2009 yılında "Andımız Kaldırılsın" kampanyasını yürüttüklerini hatırlattı.

Aslan, daha sonra hükümetin milyonlarca öğrenciyi insan haklarına aykırı metni her sabah okumaktan kurtardığını söyleyerek, Danıştay 8. Dairesinin ise ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiğini söyledi.

'Danıştay idarenin yetki ve takdir hakkını gasp etmiştir'

Danıştayın bu kararını eleştiren Arslan, "Danıştay dairesi, idarenin yerine geçip yetki ve takdir hakkını gasp etmiş, idarenin nasıl karar vereceğiyle de yetinmeyip, idare yerine bizzat karar da almıştır." ifadesini kullandı.

Arslan, Milli Eğitim Bakanlığının kararı temyiz ettiğini anlatarak, Danıştayın temyiz mercinin insan haklarına aykırı bu kararı bozmasını talep ettiklerini ifade etti.

'Ülke 2013 yılında antidemokratik uygulamalardan arındırıldı'

Basın açıklamasının ardından söz alan Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, ülkenin 2013 yılında antidemokratik uygulamalardan arındırılıp normalleşme sürecine girdiğini ifade etti.

Öğrenci Andı'nın kaldırılmasının da bu adımlardan biri olduğunu dile getiren Gümüşer, şu ifadeleri kullandı.

"Bu kazanımın kaybedilmesine asla müsaade etmedik, etmeyiz de. Bu ülke, içerisinde bulunduğu medeniyet havzasına bakıldığı zaman bu tarz tek tipçi yaklaşımlarla büyüyecek bir coğrafya, ülke değil. Türkiye bugün küresel bir güç oluyorsa, bu küresel güç oluşunun temelinde medeniyetinden aldığı ilhamla paradigmasını değiştirdiği içindir. Dolayısıyla yeni Türkiye'nin inşasında bu paradigmanın önüne geçilebilecek tarzda vesayetçi yaklaşımların hepsine karşı duruyoruz, duracağız. Bu ülkenin milli mutabakat metni rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'dır. Onun dışında bu çocuklara dair söylenecek sözlerin hiçbiri tarafımızdan kabul görmeyecektir."

İHH Ağrı Şubesi Başkanı Kerem Engin de Türkiye'nin gelişen dünyadan kopuşuna neden olacak uygulamaların doğru olmadığını söyleyerek, kimsenin başka bir kimseye üstünlüğünün olmadığına inandıklarını belirtti.

Engin, Danıştay'ın söz konusu kararını eleştirerek, "Bu metnin ne Türkiye'ye, ne eğitimimize, ne de çocuklarımıza kazandıracağı bir artısı yoktur." dedi.

Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Danıştayın kararına tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 16:47
  1. Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer
  2. İHH Ağrı Şubesi Başkanı Kerem Engin
  3. mazlumder Ağrı Şube Başkanı Yüksel Arslan
  4. danıştay
  5. danıştayın ant kararı

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  • AbdullahAbdullah25 dk önce
    Biz halk olarak destekliyoruz Danıştay kararını. Bize ne stksından, örgütünden.
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