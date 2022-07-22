Danıştay'dan ret tokatı yiyen 28 Şubatçı HKP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek!
28 Şubat zulmünün özlemi ile yaşayan HKP, Danıştay'ın TSK'da başörtüsü serbestisinin iptali talebini reddetmesinden sonra, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.
Yeniakit.com.tr
Danıştay’ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu, HKP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü serbestliğine izin veren kararın iptali talebini reddetti.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), taleplerini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurdu.
Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklar!
28 Şubat'ta dindar insanlara yönelik zulmün özlemi ile yaşayan HKP'nin, Danıştay'a yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü serbestliğine izin veren kararın iptali talebi, usülen reddedildi.
Danıştay'ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu'nda görüşülen talebin reddi kararı, bire karşı 12 oyla alındı.
28 Şubatçı ruhundan kurtulamayan HKP, Danıştay'ın kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.