Danıştay'da 28 Şubat ruhu! 'TSK'da başörtüsü serbestisine' şerh koyan üyenin gerekçesi ortaya çıktı..
28 Şubat özlemi çeken Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü serbestliğine izin veren kararın iptali talebi, Danıştay’ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.
Yeniakit.com.tr
28 Şubat'ta dindar insanlara yönelik zulmün özlemi ile yaşayan HKP'nin, Danıştay'a yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü serbestliğine izin veren kararın iptali talebi, usülen reddedildi.
Danıştay'ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu'nda görüşülen talebin reddi kararı, bire karşı 12 oyla alındı.
28 Şubatçı Z.Ö.'nün gerekçesi!
Üyelerden Z.Ö. alınan karara şerh koyan tek isim oldu.
Z.Ö. itiraz gerekçesi olarak şunları söyledi:
Tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlı kalmakla yükümlü bulunan kamu personelinin, hizmetin yürütümünde taraflı davrandığı yönünde şüpheye neden olmaması, siyasi görüşlerini, dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemesi gerekir. Kamu görevlilerinin, din ve vicdan hürriyetinden bahisle dinsel mensubiyetlerini öne çıkarmalarına olanak sağlayacak şekilde kural getirilmesi, anayasanın 2. maddesinde yer alan "laiklik ilkesi" varlığını korudukça hukuken kabul edilemez.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Şubat 2017’de Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Düzenlemeyle birlikte kadın subay, astsubay ve askeri öğrencilerin resmi kıyafetlerinin üzerine başörtüsü takabilmelerinin yolu açıldı.