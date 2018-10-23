“Danıştay, öğrenci andında yürütmenin yetkilerini kullandı”

YENİ AKİT/ANKARA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danıştay’ın “öğrenci andı” kararına ilişkin, “Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir hakkını yok saymasıdır, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkını bizzat kendisinin kullanmasıdır” dedi. Parti merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çelik, şöyle devam etti: “Danıştay, düz bir okumayla bile bütün hukukçuların da dediği gibi, yasayı ve Anayasa’yı alenen çiğnemiştir. Hükümetin yapacağı işleri Danıştay’ın ilgili dairesi yapacaksa, hükümetin hangi işlem ve eyleminin yerinde olup olmadığına Danıştay karar verecekse seçimleri niye yapıyoruz. Bunu, Türklüğün tartışılması haline getirmek sakıncalıdır. Milli kimlik kapsayıcı, kuşatıcı olmalıdır, kimseyi dışlamamalıdır. Bu meselenin bir milli kimlik tartışmasına dönüştürülmesi, Danıştay’ın ortaya koyduğu vesayet anlayışının ıskalanması anlamına gelir."

"Erdoğan kırmızı çizgimiz"

Af tartışmalarına da değinen Çelik, Bahçeli’nin açıklamasını hatırlatarak şunları ifade etti: “Her siyasi tartışma ve gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım da yok. Cumhur İttifakı kıymetli bir ittifaktır. Ama Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti’nin kırmızı çizgisidir, milletimizin kırmızı çizgisidir. Genel Başkanımıza saygı gösterilmesi konusundaki hassasiyetimiz bizim kırmızı çizgimizdir.”