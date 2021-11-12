Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesini durdurdu

Son zamanlardaki toplumsal olaylarda, görev başındaki güvenlik güçlerini görüntüleyerek sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan kişiler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü (EGM) harekete geçirmişti. EGM, Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın imzasıyla konuya ilişkin genelge yayınlamıştı.

Yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği", ses ve görüntü almanın da "görevi yapmayı engellediği" ifade edilerek bu tür girişimler yasaklanmıştı.

Söz konusu genelge yargıya taşındı.

Danıştay 10. Dairesi'nde, genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı. Dava dilekçelerinde genelgenin, delil toplama hakkına müdahale içerdiği, hukuk devleti ilkesini zedelediği, hukuka ayrı emir ve talimat içerdiği belirtildi.

Danıştay 10. Dairesi, ilk olarak yürütmeyi durdurma talebini karara bağladı.

Daire, oy birliğiyle emniyetin genelgesinin yürütmesini durdurdu. Kararda, söz konusu genelgenin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil emniyet genel müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır.”

Kararla beraber görüntü genelgesi hükümleri uygulanamayacak.

Danıştay 10. Dairesi, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.