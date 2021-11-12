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Gündem Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesini durdurdu
Gündem

Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesini durdurdu

Danıştay 10. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla görüntü çekilmesinin yasaklanması ile ilgili yürütülen genelgesi için durdurma kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:52:00 -
Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesini durdurdu

Son zamanlardaki toplumsal olaylarda, görev başındaki güvenlik güçlerini görüntüleyerek sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan kişiler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü (EGM) harekete geçirmişti. EGM, Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın imzasıyla konuya ilişkin genelge yayınlamıştı.

Yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği", ses ve görüntü almanın da "görevi yapmayı engellediği" ifade edilerek bu tür girişimler yasaklanmıştı.

Söz konusu genelge yargıya taşındı.

Danıştay 10. Dairesi'nde, genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı. Dava dilekçelerinde genelgenin, delil toplama hakkına müdahale içerdiği, hukuk devleti ilkesini zedelediği, hukuka ayrı emir ve talimat içerdiği belirtildi.

Danıştay 10. Dairesi, ilk olarak yürütmeyi durdurma talebini karara bağladı.

Daire, oy birliğiyle emniyetin genelgesinin yürütmesini durdurdu. Kararda, söz konusu genelgenin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil emniyet genel müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır.

Kararla beraber görüntü genelgesi hükümleri uygulanamayacak.

Danıştay 10. Dairesi, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Danıştayı kutluyorum. AKPARTİMİZ için ve polimizin de güvenilirliği için doğru bir karar vermiş. Polis icraat ve hareketlerinde kanunlara uygun davranıyorsa, vatandaşın çekim yapmasından neden rahatsız olursun ki? Unutmayalım her teşkilatta olduğu gibi polislikte de yanlış yapan FERTLER olabilir, dünyanın her yerinde bu böyle! Kendi Emniyet Müdürünü katleden "Polis"ler bile çıkmadı mı? ABD'de siyahi bir kişiyi boğarak katleden o POLİSin cinayetini bir vatandaş VİDEOYA ÇEKİP dünyaya yansıtmasaydı kimin nasıl haberi olacaktı? kaç bin cinayet daha işlenecekti? Kanunlara uyduktan sonra çekip yapılmasından çekinecek hiç bir şey yok!
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