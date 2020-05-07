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Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi

Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:38:00 - 2020-05-07 14:45:22
Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi

Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Ayrıntılar birazdan...

 

Zeki Yiğit kimdir?

Zeki Yiğit (d. 10 Mayıs 1965, Alaplı) Danıştay üyesi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir. 2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocukludur.

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