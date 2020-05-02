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Aktüel

Danıştay Başkanlığı seçimi 5 Mayıs'ta yapılacak

Zerrin Güngör'ün yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan Danıştay Başkanlığı için 5 Mayıs'ta seçim yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:16:00 -
Danıştay Başkanlığı seçimi 5 Mayıs'ta yapılacak

Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Danıştayda sade bir törenle uğurlanmıştı. Önlemler kapsamında 25 Mart'ta yapılması planlanan seçim de ertelenmişti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Danıştay Genel Kurulunca seçimler, 5 Mayıs Salı günü yapılacak.

Danıştay Başkanlığı için şu ana kadar 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya adaylığını açıkladı.

Gizli oyla yapılacak seçim sonunda, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan kişi Danıştay'ın yeni başkanı olacak.

Başkanlar Kurulu kararı uyarınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seçim, genel kurul salonu yerine daha büyük olan konferans salonunda yapılacak. Üyeler, termal kameradan geçiş yaparak salona girecek, sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenen yerlere oturacak.

 

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