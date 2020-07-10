Danıştay Ayasofya kararını açıkladı | Ayasofya ibadete açılacak mı?
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının bugün açıklanması bekleniyordu. Danıştay'ın Aayasofya kararı son dakika belli oldu. Ayasofya ibadete açılacak mı? Danştay'ın Ayasofya kararı ne oldu? Danıştay 10. Dairesi'nin kararının açıklanmasının beklendiği Ayasofya'nın giriş çıkışı bariyerlerle kapatıldı. İşte detaylar..
Danıştay Ayasofya kararını açıkladı
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Danıştay, Ayasofya konusunda aldığı kararı açıkladı.
Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarıldı.
Ayrıntılar gelecek...