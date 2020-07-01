Danıştay Ayasofya hakkında olumsuz karar verirse ne yapılacak? B Planı hazır!
Danıştay'ın 2 Temmuz'da Ayasofya hakkında olumsuz karar vermesi durumunda hükümetin B Planı hazırlandı.
Müze statüsüne getirilerek ibadete kapatılan Fatih'in emaneti Ayasofya, cami olarak tekrar ibadete açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen Ayasofya için karar Danıştay'dan çıkacak.
Danıştay, kararını 2 Temmuz'da açıklayacak.
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda oldukça kararlı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise, B Planı'nı hazırladığı belirtildi.
Danıştay'ın ret kararı vermesi durumunda konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlanacağı ve Ayasofya'nın camiye dönüşmesinin sağlanacağı, böylece Fatih emanetine tekrar sahip çıkılacağı ifade edildi.