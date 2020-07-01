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Danıştay Ayasofya hakkında olumsuz karar verirse ne yapılacak? B Planı hazır!

Danıştay'ın 2 Temmuz'da Ayasofya hakkında olumsuz karar vermesi durumunda hükümetin B Planı hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 10:15:00 -
Danıştay Ayasofya hakkında olumsuz karar verirse ne yapılacak? B Planı hazır!

Müze statüsüne getirilerek ibadete kapatılan Fatih'in emaneti Ayasofya, cami olarak tekrar ibadete açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen Ayasofya için karar Danıştay'dan çıkacak.

Danıştay, kararını 2 Temmuz'da açıklayacak.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda oldukça kararlı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise, B Planı'nı hazırladığı belirtildi.

Danıştay'ın ret kararı vermesi durumunda konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlanacağı ve Ayasofya'nın camiye dönüşmesinin sağlanacağı, böylece Fatih emanetine tekrar sahip çıkılacağı ifade edildi.

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Yorumlar

Tr 31

Ayosofyanin açilmasını iktidarda muhalefette istiyor.Bunu bu kadar köpürmeniz niye ? Egede işgal edilen 18 ada/ adacığı hiç dert etmiyorsunuz. Her gün cani eşleri tarafından öldürulen kadın cinayetlerinini bu kadar köpürtmüyorsunuz.
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enes

bekleme yapma rifki
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