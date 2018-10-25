0553 313 94 23

Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız" kararı hukuka uygun mu?

Avukat Rahmi Kurt, Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız" kararına ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Kurt; "Danıştay idari kurulun yerine geçerek bu kararı uygulayamaz." dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:56

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız" kararı ülke genelinde tartışmalara sebep oldu. Danıştay'ın kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de olmak üzere birçok kişi tarafından desteklendi.

ERDOĞAN: İstiklal Marşımız dışında bir and tanımayacağız

Tartışmalara son noktayı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu:

" Türküm ben ama Türkçü değilim. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Bize göre milletimizin en büyük en etkili andı İstiklal Marşımızdır. Onun dışında bir and tanımıyoruz, tanımayacağız."

Danıştay'ın kararı hukuka uygun mu?

Erdoğan grup toplantısında Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı kararın hukuka uygun olup olmadığına da değinerek şunları söyledi:

" Danıştay'ın ilgili dairesi birikimine ve yetkinliğine inandığımız hukukçuların ifade ettiği gibi; yetki aşımı yaparak maalesef bu konudaki düzenlemeyi iptal etmiştir.

Rahmi KURT: Danıştay idari kurulun yerine geçerek bu kararı uygulayamaz

Avukat Rahmi Kurt, Danıştay 8. Dairesi'nin kararına ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İlgili dairenin kararı uygulamaya yetkili olmadığını ifade eden Kurt, şu ifadeleri kullandı:

" Danıştay bildiğiniz üzere Yargıtay gibi Sayıştay gibi üst yargı kurumudur. Danıştay bir idari kurulun yerine geçerek böyle bir karar uygulayamaz. Danıştay; hukuka uygunluk denetimini yapıp, bu karar hukuka uygundur ya da değildir şeklinde bir saptama belirterek gerisini idareye bırakmalıdır. Danıştay'ın hukuki olarak saptamasını yaptıktan sonra, bu kararın uygulanmasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakması gerekir. Yani yürütmeye bırakmalıdır."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:56
  1. danıştay
  2. danıştay andımız kararı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme! Kuyudan örnek alındı
    1. Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme!..
    2. Bir milyon öğrenci iyilikte yarışıyor
    3. Kahve, çay, süt veya kolayla ilaç..
    4. Çin'den skandal! Cinayete..
    5. İphone sevdası, Trump'ın başını..
    6. Bakan Albayrak konuşuyor
    7. İran'da çatışma! 2 asker öldürüldü
    8. Merkez'in kararı sonrası dolar düşüşe..
    9. Şişen göz kapaklarına en iyisi gül suyu
    10. TEM'de kaza! İstanbul'da trafik durdu
    11. Siyonistler, iki Filistinli’yi katletti
    12. Suudiler, kuyuda aramaya izin vermedi!
    13. Şeftali bahçesindeki kazıda bulundu!..
    14. Bebeği pişikten korumak için...
    15. AP'den Suudi Arabistan için yaptırım..
    16. Fenerbahçe korkusu bu hale getirdi!..
    17. Bu haber Kemalistleri eğitmek amaçlı..
    18. Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız"..
    19. Suriyeli dede, Sultan Abdulhamid Han’ı..
    20. Sağlıklı ve uzun bir ömür için...
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!