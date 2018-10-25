Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız" kararı hukuka uygun mu?

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız" kararı ülke genelinde tartışmalara sebep oldu. Danıştay'ın kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de olmak üzere birçok kişi tarafından desteklendi.

ERDOĞAN: İstiklal Marşımız dışında bir and tanımayacağız

Tartışmalara son noktayı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu:

" Türküm ben ama Türkçü değilim. Irkçılık bizim dinimizde yasaklanmıştır. Bize göre milletimizin en büyük en etkili andı İstiklal Marşımızdır. Onun dışında bir and tanımıyoruz, tanımayacağız."

Danıştay'ın kararı hukuka uygun mu?

Erdoğan grup toplantısında Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı kararın hukuka uygun olup olmadığına da değinerek şunları söyledi:

" Danıştay'ın ilgili dairesi birikimine ve yetkinliğine inandığımız hukukçuların ifade ettiği gibi; yetki aşımı yaparak maalesef bu konudaki düzenlemeyi iptal etmiştir.

Rahmi KURT: Danıştay idari kurulun yerine geçerek bu kararı uygulayamaz



Avukat Rahmi Kurt, Danıştay 8. Dairesi'nin kararına ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İlgili dairenin kararı uygulamaya yetkili olmadığını ifade eden Kurt, şu ifadeleri kullandı:

" Danıştay bildiğiniz üzere Yargıtay gibi Sayıştay gibi üst yargı kurumudur. Danıştay bir idari kurulun yerine geçerek böyle bir karar uygulayamaz. Danıştay; hukuka uygunluk denetimini yapıp, bu karar hukuka uygundur ya da değildir şeklinde bir saptama belirterek gerisini idareye bırakmalıdır. Danıştay'ın hukuki olarak saptamasını yaptıktan sonra, bu kararın uygulanmasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakması gerekir. Yani yürütmeye bırakmalıdır."