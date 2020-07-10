Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil kimdir?
24 Kasım 1934’te Ayasofya cami olmaktan çıkarılıp müzeye dönüştürüldü. Danıştay’a açılan davada Bakanlar Kurulu kararının iptali ve Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi istendi. Danıştay 10. Daire’nin Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti doğrultusunda Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi yönünde karar aldı. Peki Danıştay 10. Dairesi başkanı Yılmaz Akçil kimdir?
Yılmaz Akçil kimdir? 16.08.1968 tarihinde Afyon Sandıklı’da doğan Yılmaz Akçil, Isparta Gönen Öğretmen Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 25.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen, 27.02.2014-09.07.2018 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüten ve 17.12.2018 tarihinde Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçilen Yılmaz Akçil, evli ve dört çocukludur.