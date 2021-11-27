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Medya Danış Ata kimdir? Danış Ata rolünü kim oynuyor?
Medya

Danış Ata kimdir? Danış Ata rolünü kim oynuyor?

Danış Ata kim? Destan dizisinde yer alan karakterlerin kim olduğu merak ediliyor. Danış Ata rolünü kim oynuyor? Danış Ata kik tarihte var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-27 15:04:00 -
Danış Ata kimdir? Danış Ata rolünü kim oynuyor?

ATV ekranlarında başlayan Destan dizisi kısa sürede büyük ilgi gördü. Diziyi izleyenler ise bazı karakterlerin kim olduğunu, kim tarafından oynandığını araştırıyor. Peki, Danış Ata kim?

Danış Ata kimdir? Danış Ata rolünü kim oynuyor?

Danış Ata; hayatını töre ve Gök Tengri'ye adamış; Alpagu Han'ın lafına çok kıymet verdiği, Gök Hanlığı'nın danışmanı. Danış Ata rolünü ise Alper Düzen oynuyor.

Destan dizisi 8.yüzyılda Orta Asya’da yaşayan Türkleri anlatıyor. Dizide yer alan olay ve karakterler ise tarihi kaynaklardan araştırılarak kurgulanmıştır.

Alper Düzen kimdir?

Alper Düzen reklam, sinema ve dizi film oyuncusudur. Ünlü oyuncu 20 Ekim 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan ünlü oyuncu aynı zamanda Profesyonel Dalış Eğitmenliği (PADI) eğitimi aldı. Dizi, Sinema, Tiyatro, Reklam ve Sunuculuk deneyimleri vardır. Alper Düzen, şimdiye dek 30’a yakın film ve dizide rol almıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Şimdilerde ATV’de yayınlanan Destan dizisinde Danış Ara karakterine hayat vermektedir.

Kün Ata kim? Kün Ata rolünü kim oynuyor?
Kün Ata kim? Kün Ata rolünü kim oynuyor?

Medya

Kün Ata kim? Kün Ata rolünü kim oynuyor?

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