Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisini çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisini çağırdı.
Türkiye, Danimarka'ya, nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.