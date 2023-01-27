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Gündem Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Gündem

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisini çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 15:07:00 -
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisini çağırdı.
Türkiye, Danimarka'ya, nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

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