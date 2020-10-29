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Aktüel Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Paludan'ın Almanya'ya girerken gözaltına alındığı ortaya çıktı
Aktüel

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Paludan'ın Almanya'ya girerken gözaltına alındığı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:16:19 -
Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Paludan'ın Almanya'ya girerken gözaltına alındığı ortaya çıktı

BERLİN (AA) - Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Almanya'ya girişinde gözaltına alındığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.

Berlin Eyalet İçişleri Senatörlüğünden yapılan açıklamada, Paludan'ın ülkeye giriş yasağını çiğnemekten gözaltına alındığı ifade edildi.

Paludan'ın 27 Ekim'de Kopenhag'dan Berlin Tegel Havalimanı'na geldiği ancak ülkeye giriş izni verilmediği vurgulanan açıklamada, buna rağmen 28 Ekim'de tekrar uçakla Berlin'e gelen Paludan'ın burada gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiği belirtildi.

Açıklamada, Paludan hakkında yasalara muhalefetten soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



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