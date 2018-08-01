Danimarka'dan skandal karar! Türkiye'ye ret cevabı

Amerikan haber ajansı Associated Press'te (AP) yer alan haber göre, Ankara'nın adım adım takip ettiği ve kırmızı bültenle 192 ülkede aradığı bir zanlıyı yakalayan Danimarka, "baskı, zulüm, işkence, aşağılama görebileceği veya cezalandırılabileceği" gerekçesiyle Türkiye'ye iadeyi reddetti.

14 TEMMUZ'DA YAKALANMIŞTI

Savcılık, adını açıklamadığı ama terör örgütü PKK üyeliğiyle suçlandığını belirttiği teröristin, 14 Temmuz'da Danimarka'da yakalanarak gözaltına alındığını, o zamandan beri de iade talebinin incelendiğini kaydetti. Anadolu Ajansı (AA), 14 Temmuz'da "PKK'nın İskandinavya sorumlusunun Danimarka'da yakalandığı" haberini geçmişti.

BAHANE UYDURDULAR

Başsavcılık yetkilisi Sune Loevtrup, 58 yaşındaki PKK'lı teröristin iadesinin baskı, zulüm, işkence, aşağılama görebileceği veya cezalandırılabileceği gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

TERÖRİST SERBEST BIRAKILDI

Loevtrup, yetkililerin Danimarka'nın sınırdışı ve iade yasalarının tüm şartlarının yerine getirilmediğine karar vermesi sonucu teröristin serbest bırakıldığını duyurdu.