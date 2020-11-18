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Dünya Danimarka'daki vizon itlafı krizinde yeni gelişme! Kritik isim istifa etti
Dünya

Danimarka'daki vizon itlafı krizinde yeni gelişme! Kritik isim istifa etti

Danimarka'da, vizon çiftliklerindeki tüm vizonların itlafının yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle tepki çeken Gıda Bakanı Mogens Jensen istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:19:00 - 2020-11-18 22:22:46
Danimarka'daki vizon itlafı krizinde yeni gelişme! Kritik isim istifa etti

Danimarka'da, vizon çiftliklerindeki bütün vizonların itlafının kanuni dayanağının olmadığı gerekçesi ile tepki çeken Gıda Bakanı Mogens Jensen'ın istifa ettiği bildirildi.

İstifa kararını Bakanlığın internet sitesinden duyuran Jensen, "Parlamentodaki partilerin çoğunluğunun desteğini yitirdiğimi düşündüğümden dolayı, bugün Başbakan'a hükümette bakan olarak görev alamayacağımı bildirdim." ifadelerini kullandı.

Jensen'in istifasını yeterli bulmayan muhalefet partileri, "yasal dayanak" skandalında, Başbakan Mette Frederiksen'in rolünün de incelenmesini talep ediyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, ülkede vizon çiftliklerindeki yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi yönünde karar aldıklarını bildirmişti.

Karara gerekçe olarak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlarda mutasyona uğraması gösterilmişti. Vizonlarda mutasyona uğrayan ve cluster-5 olarak isimlendirilen virüse, Kovid-19 aşısının etkili olmadığı bildirilmişti.

Vizonların itlafına başlanması üzerine, hükümetin riskli bölgeler dışında vizon çiftliklerindeki vizonları öldürme kararının kanuni dayanağının olmadığı bildirilmişti.

Hükümet, bu sebeple özür dilemiş ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren sol partiler ve Liberal Sol Parti ile yasal boşluğu dolduracak yasayı parlamentodan geçirmişti.

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