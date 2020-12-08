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Aktüel Danimarka’da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor
Aktüel

Danimarka’da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:47:24 -
Danimarka’da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor

KOPENHAG (AA) – Danimarka’da son 24 saatte tespit edilen 2 bin 150 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile ülkede salgının başlangıcından bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı yaşandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Parlamentoda her 2 haftada bir salı günleri düzenlenen "Soru saati" oturumunda yaptığı açıklamada, Danimarka’da son 24 saatte 2 bin 150 kişide Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Frederiksen, bu rakamın şu ana kadar tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğunu vurguladı.

Başbakanın konuşmasının ardından günlük istatistikleri açıklayan Devlet Serum Enstitüsü son 24 saatte 77 bin 373 kişiye test yapıldığını, bunlardan 2 bin 150 kişide virüse rastlandığını bildirdi.

Devlet Serum Enstitüsü, şu ana kadar ülkede 3 milyon 556 bin 264 kişiye toplamda 8 milyon 53 bin 758 test yapıldığını, 94 bin799 kişide Kovid-19'a rastlandığını, 73 bin 52 kişinin salgını atlattığını ve 901 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

- Test merkezlerinde kuyruklar oluştu

Başbakan Frederiksen’in, dün, Kovid-19’un daha fazla yayılmasını önlemek için yarından itibaren ülkede 38 belediyenin kısmen kapatılacağını açıklamasının ardından, söz konusu bazı belediyelerde bulunan test merkezlerinde yoğunluk oluştuğu ve test olmak isteyen vatandaşların saatlerce beklediği haberleri Danimarka basınında yer buldu.

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