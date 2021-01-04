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Dünya Danimarka'da bir Türk silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dünya

Danimarka'da bir Türk silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alan Hilleröd şehrinde, dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 00:16:00 -
Danimarka'da bir Türk silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre, dün akşam saatlerinde, Türk vatandaşı 38 yaşındaki C.K. ile 21 yaşında olduğu öğrenilen yaralı bir kişi, kimlikleri açıklanmayan 2 kişi tarafından kaportasında kurşun izleri bulunan bir araçla Hilleröd'daki Kuzey Sjaelland hastanesine getirildi.

C.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı kişinin ise ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

C.K'nin, NNV adlı çete mensubu olduğu ve daha önce suç örgütü Bandidos ile Brothas adlı sokak çetelerinde de yer aldığı iddia edildi.

Konya'nın Kulu ilçesi doğumlu olan C.K'nin, yaşları 1 ile 12 arasında değişen 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kuzey Sjaelland polisi, muhtemel görgü tanıklarını iş birliğine çağırdı.

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