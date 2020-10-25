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Aktüel Danimarka'da, Azerbaycan’a destek gösterisi
Aktüel

Danimarka'da, Azerbaycan’a destek gösterisi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:28:45 -
Danimarka'da, Azerbaycan’a destek gösterisi

KOPENHAG (AA) - Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları protesto edildi.

Kopenhag Belediye Meydanı’nda düzenlenen gösteriye Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Soğuk hava ve yağmura aldırış etmeyen göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'dır", "Kovid-19 bile çocukları hedef almazken Ermenistan alıyor", "Ermenistan’ın savaş suçu işlemesine 'hayır' de", "1 milyon mülteci Karabağ’daki evlerine dönmek istiyor" ve "Ermenistan'ın yalanlarından bıktım" yazılı dövizler taşıdı.

Ermenistan işgaline karşı slogan atılan gösteri, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gösteride konuşan İskandinavya Türk Federasyon Başkanı İlhan Esen, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a yönelik saldırılarının Danimarka medyası tarafından doğru aktarılmadığını söyledi.

Esen, Dağlık Karabağ'da iki ülke arasında bir savaş yaşanmadığını belirterek, "Bu dünyanın en büyük yalanıdır. Ortada iki devletin savaşı yok. Ortada başkasının evine giren bir hırsızla, ev sahibinin savaşı var. Ortada, utanmadan kadınları, çocukları, silahsız insanları, Hocalı’dan başlayarak 30 yıldır katleden, onlara karşı silahlarını kullanan bir insanlığın yüz karası eşkıya ile asla kadın ve çocuklara silah çekmeyen, karşısında kim olursa olsun silahsız insanları koruyan, ama vatanını bu vahşilerden temizlemek isteyen bir Azerbaycan var.” dedi.

Ermenistan'ın insanlığa, medeniyete ve kültüre en ufak bir saygısının olmadığını kaydeden Esen, Ermenistan'ın, 30 yıla yakındır Azerbaycan'ın yer altı zenginliklerini çaldığını vurguladı.

Vatan Cemiyeti Başkanı Sefer Sadiki ise seslerini Danimarka medyasında duyurmakta zorlandıklarını söyledi.

Sadiki, Batı medyasında olduğu gibi Danimarka medyasında da haberlerin Ermenistan yanlısı olduğunu vurgulayarak, doğruları yazmaları konusunda medya organlarına çağrıda bulundu.

Gösteri, Azerbaycan Milli Marşı’nın dinletilmesiyle son buldu.

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