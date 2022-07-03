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Dünya Danimarka'da AVM'de silahlı saldırı
Dünya

Danimarka'da AVM'de silahlı saldırı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 20:45:00 - 2022-07-03 23:06:01

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silah saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM’de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM’yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Saldırının ardından basın toplantısı düzenleyen Emniyet Müdürü Soren Thomassen, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, net bir sayı vermedi.

Saldırıyla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir erkeğin gözaltına alındığını aktaran Thomassen, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini fakat “terörizmi” dışlamadıklarını aktardı. Thomassen, başka saldırganlara dair bir iz olmadığını ifade etti.

Görgü tanıkları ise, saldırganın bir "av tüfeği" taşıdığını belirtti. Field's, 140'tan fazla mağaza ve restoran ile Danimarka'nın en büyük alışveriş merkezi olarak biliniyor.

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Yorumlar

MUSTAFA

daha beter olsunlar

HACI

Saldırgan danimarkalıymış. Polis ölü ve yaralı sayısını şimdilik vermiyormuş.
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