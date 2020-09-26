  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Danimarka'da 322 kadın siyasetçi, imzaladıkları bildiriyle cinsel taciz olaylarına tepki gösterdi
Aktüel

Danimarka'da 322 kadın siyasetçi, imzaladıkları bildiriyle cinsel taciz olaylarına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:02:57 -
Danimarka'da 322 kadın siyasetçi, imzaladıkları bildiriyle cinsel taciz olaylarına tepki gösterdi

KOPENHAG (AA) – Danimarka'da 322 kadın siyasetçi, ülkede kadın politikacıların da cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi.

Ülkenin köklü gazetelerinden Politiken'in "Görüş" bölümünde Danimarkalı 322 kadın siyasetçinin imzasıyla bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, parlamentodaki toplantılarda ve partilerin sosyal etkinliklerinde cinsel taciz yaşadıklarını belirten kadın siyasetçilerden 79'u karşılaştıkları taciz olaylarını anlattı.

"Artık bu soruna bir son verilmeli. Partiler sorunun varlığını kabul etmeli ve çözümü için çalışmalı." ifadesinin kullanıldığı bildiride, parlamentodaki bütün siyasi partilerden kadınların imzaları bulunuyor.

- #MeToo hareketi

Danimarka'da iş hayatında kadınlara yönelik cinsel taciz sorunu, geçen ay TV2 kanalının kadın sunucusu Sofie Linde'nin Danimarka devlet televizyonu DR'de çalışırken yaşadığı cinsel tacizi anlatmasıyla gündeme gelmişti.

Linde'nin açıklamalarının ardından medyada görev yapan 701 kadın imza toplayarak Linde'ye destek vermişti.

Bu alanda çalışan bazı kadınlar da yaşadıkları cinsel taciz olaylarını #MeToo etiketleriyle sosyal medyada ve basında paylaşmaya başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu
Siyaset

‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu

6-8 Ekim olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP’liler, CHP’yi tedirgin etti. İttifakın yara alacağından endişe eden İlhan Cihaner, CHP Gene..
Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış
Gündem

Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış

Dolandırıcılıktan tutuklandıktan sonra 2011’de cezaevinden firar edip sahte kimlikle kayıplara karışan ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan ..
Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etti
Dünya

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etti

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akdeniz'in doğusundaki krizin çözümü için yaptığı, "Böl..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı